VIŠAK PROIZVODNJE

EU smanjuje kvote i povećava carine na uvoz čelika

EU smanjuje kvote i povećava carine na uvoz čelika
Foto: Francois Lenoir

Europska komisija je u utorak predložila smanjenje kvota za uvoz čelika za 47 posto i povećanje carine s 25 na 50 posto na uvoz izvan kvota kako bi zaštitila taj strateški važan sektor od jeftinog i državno subvencioniranog uvoza iz Kine

Komisija predlaže da se kvota na bescarinski uvoz čelika smanji na 18,3 milijuna tona godišnje, što je za 47 posto manje od sadašnje kvote, te da se carine na uvoz izvan te kvote povećaju sa sadašnjih 25 na 50 posto. Također se predlažu mjere za sljedivost proizvodnje kako bi se spriječilo zaobilaženje predloženih mjera.

“Snažan, dekarboniziran čelični sektor ključan je za konkurentnost, ekonomsku sigurnost i stratešku autonomiju Europske unije”, izjavila je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen. Europski proizvođači čelika tražili su akciju Komisije zbog straha da će EU biti preplavljen jeftinim uvoznim čelikom nakon što je američki predsjednik Donald Trump uveo carine od 50 posto za sav uvoz, bez kvota, od prve tone.

Čelična industrija EU-a trenutačno se suočava s golemim viškom proizvodnje na globalnoj razini, koja je pet puta veća od godišnje potrošnje čelika u Uniji.

Taj višak trenutačno iznosi 620 milijuna tona, a do 2027. trebao bi narasti na 721 milijun tona.  Kina proizvodi više od polovice ukupne proizvodnje čelika u svijetu.

Istodobno sve veći broj trećih zemalja zatvara svoja tržišta za uvoz čelika, što stvara golemi rizik da se ti viškovi preusmjere na europsko tržište

Čelična industrija EU-a jedini je veliki sektor koji je od 2007. izgubio oko 65 milijuna tona proizvodnih kapaciteta. U 2024. godini stopa iskorištenosti kapaciteta dosegla je 67 posto, dok se zdravom stopom smatra oko 80 posto. 

Prekomjerni proizvodni kapaciteti globalni su problem koji zahtijeva djelovanje na međunarodnoj razini. Stoga Komisija najavljuje da će raditi na pronalaženju kolektivnog rješenja za učinkovito rješavanje temeljnih uzroka toga problema i poziva zemlje istomišljenice da surađuju kako bi zaštitile svoja gospodarstva od globalnih prekomjernih kapaciteta.

