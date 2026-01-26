Obavijesti

News

Komentari 1
Mađarska i Slovačka se protive

EU usvojio uredbu o postupnoj zabrani uvoza ruskog plina

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
EU usvojio uredbu o postupnoj zabrani uvoza ruskog plina
Foto: Sergei Karpukhin

Države članice EU-a u ponedjeljak su formalno usvojile uredbu koja uvodi pravno obvezujuću, postupnu zabranu uvoza ruskog ukapljenog prirodnog plina (LNG) i plina iz plinovoda s potpunom zabranom od kraja 2026., odnosno jeseni 2027.

Admiral

“Oslobađamo se štetne ovisnosti o ruskom plinu i u duhu solidarnosti i suradnje poduzimamo veliki korak prema autonomnoj energetskoj uniji”, izjavio je ciparski ministar energetike Michael Damianos, čija zemlja predsjedava Vijećem EU-a.

Protiv uredbe su glasale Mađarska i Slovačka, koje i dalje znatno ovise o uvozu ruske energije, Bugarska je bila suzdržana, a sve ostale članice glasale su za.

Mađarska je najavila da će se obratiti Sudu EU-a.

Uredba stupa na snagu dan nakon objave u Službenom listu, a zabrana će se početi primjenjivati šest tjedana nakon stupanja uredbe na snagu, to jest od tada se više neće moći sklapati ugovori o uvozu ruskog plina.

IMALA BI 83 GODINE "Prva dama rock'n'rolla" vodila je buran život, zbog ovisnosti je postala dio zloglasnog Kluba 27
"Prva dama rock'n'rolla" vodila je buran život, zbog ovisnosti je postala dio zloglasnog Kluba 27

Za postojeće ugovore odobreno je prijelazno razdoblje.

Potpuna zabrana uvoza LNG-a stupit će na snagu od početka 2027., a uvoza plina iz cjevovoda od jeseni 2027.

Do 1. ožujka ove godine, države članice moraju pripremiti nacionalne planove za diverzifikaciju opskrbe plinom i identificirati potencijalne izazove u zamjeni ruskog plina.  

Zemlje EU-a koje još uvijek uvoze rusku naftu također će morati podnijeti planove diverzifikacije.

Prije odobrenja uvoza plina u Uniju, zemlje EU-a morat će provjeravati gdje je plin proizveden.

PROMO Plin neće poskupjeti za kupce Gradske plinare Zagreb - Opskrba
Plin neće poskupjeti za kupce Gradske plinare Zagreb - Opskrba

Za nepoštivanje novih pravila predviđene su velike kazne za pojedince i tvrtke.

Europska unija je je prije ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine uvozila iz Rusije više 40 posto svoje potrošnje plina.

Prema najnovijim podacima, taj uvoz je pao na oo 13 posto.

Međutim, neke  zemlje poput Mađarske i Slovačke i dalje nesmanjeno uvoze plin iz Rusije, koja tim sredstvima financira rat u Ukrajini.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
RUTA UŽASA Vozača (33) Audija lovili od Dugog Sela do Sesveta. Opkolili su ga u mirnoj uličici
SVE JE TRAJALO ČETIRI SATA

RUTA UŽASA Vozača (33) Audija lovili od Dugog Sela do Sesveta. Opkolili su ga u mirnoj uličici

Oko 2 ujutro policija je dobila dojavu o vozaču koji krivuda Audijem na cesti od Dugog Sela prema Sesvetama. Na parkiralištu firme u Ulici Ive Politea pokušao je pregaziti policajca, pa je pobjegao u Gregurićevu gdje se sakrio u kući
VIDEO Kaos na Savskoj: Sudar kod Vjesnika, preusmjerili su tramvaje. Niz nesreća u Zagrebu
GUŽVE I NA OBILAZNICI

VIDEO Kaos na Savskoj: Sudar kod Vjesnika, preusmjerili su tramvaje. Niz nesreća u Zagrebu

Povećana je gustoća prometa i na zagrebačkoj obilaznici (A3), iizmeđu čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine
FOTO Najmanje sedam mrtvih u SAD-u: 'Uhvatila nas je arktička klopka, ovo je iznimno opasno'
POLARNI VAL U SAD-U

FOTO Najmanje sedam mrtvih u SAD-u: 'Uhvatila nas je arktička klopka, ovo je iznimno opasno'

Najmanje sedam ljudi je poginulo, a više od 800.000 kućanstava ostalo je bez električne energije nakon što je snažna i opasna zimska oluja zahvatila Sjedinjene Američke Države, uzrokujući masovne nestanke struje, prometni kolaps i zatvaranje škola i zračnih luka diljem zemlje.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026