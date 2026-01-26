EU usvojio uredbu o postupnoj zabrani uvoza ruskog plina

“Oslobađamo se štetne ovisnosti o ruskom plinu i u duhu solidarnosti i suradnje poduzimamo veliki korak prema autonomnoj energetskoj uniji”, izjavio je ciparski ministar energetike Michael Damianos, čija zemlja predsjedava Vijećem EU-a.

Protiv uredbe su glasale Mađarska i Slovačka, koje i dalje znatno ovise o uvozu ruske energije, Bugarska je bila suzdržana, a sve ostale članice glasale su za.

Mađarska je najavila da će se obratiti Sudu EU-a.

Uredba stupa na snagu dan nakon objave u Službenom listu, a zabrana će se početi primjenjivati šest tjedana nakon stupanja uredbe na snagu, to jest od tada se više neće moći sklapati ugovori o uvozu ruskog plina.

Za postojeće ugovore odobreno je prijelazno razdoblje.

Potpuna zabrana uvoza LNG-a stupit će na snagu od početka 2027., a uvoza plina iz cjevovoda od jeseni 2027.

Do 1. ožujka ove godine, države članice moraju pripremiti nacionalne planove za diverzifikaciju opskrbe plinom i identificirati potencijalne izazove u zamjeni ruskog plina.

Zemlje EU-a koje još uvijek uvoze rusku naftu također će morati podnijeti planove diverzifikacije.

Prije odobrenja uvoza plina u Uniju, zemlje EU-a morat će provjeravati gdje je plin proizveden.

Za nepoštivanje novih pravila predviđene su velike kazne za pojedince i tvrtke.

Europska unija je je prije ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine uvozila iz Rusije više 40 posto svoje potrošnje plina.

Prema najnovijim podacima, taj uvoz je pao na oo 13 posto.

Međutim, neke zemlje poput Mađarske i Slovačke i dalje nesmanjeno uvoze plin iz Rusije, koja tim sredstvima financira rat u Ukrajini.