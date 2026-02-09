EU uvodi zabranu uništavanja neprodane odjeće i obuće

Europska komisija je u ponedjeljak usvojila mjere kojima se sprječava uništavanje neprodane odjeće, odjevnih dodataka i obuće kako bi se potaknulo recikliranje i smanjile štete po okoliš.

“To je još jedan korak u promicanju kružnog gospodarstva u cijelom EU-u”, ističe Komisija. Zabrana uništavanja neprodane odjeće i obuće bit će obvezna za velike kompanije od 19. srpnja ove godine, a za srednja poduzeća od 2030. godine.

Osim toga, postojeće obveze o izvještavanju za velike tvrtke o neprodanoj odjeći koja se deklarira kao otpad proširit će se na tvrtke srednje veličine do 2030. godine. Procjenjuje se da se svake godine u Europi 4 do 9 posto neprodanih tekstilnih proizvoda uništi prije no što ih se ikad odjene.

Taj otpad stvara oko 5,6 milijuna tona emisija CO2, što je gotovo jednako ukupnim neto emisijama Švedske u 2021. Uredbom o ekološkom dizajnu održivih proizvoda, koja je stupila na snagu u srpnju 2024., nastoji se znatno poboljšati održivost proizvoda stavljenih na tržište EU-a poboljšanjem njihove kružnosti, energetskih svojstava, mogućnosti recikliranja i trajnosti. Njome se od poduzeća zahtijeva da objave informacije o neprodanim proizvodima široke potrošnje koje odbacuju kao otpad. Uvodi se i zabrana uništavanja neprodane odjeće, odjevnih dodataka i obuće.