NOVA ODLUKA

EU uvodi zabranu uništavanja neprodane odjeće i obuće

HINA
Zagreb: Otvorenje Sport Visiona u Arena centru | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Zabrana uništavanja neprodane odjeće i obuće bit će obvezna za velike kompanije od 19. srpnja ove godine, a za srednja poduzeća od 2030. godine

Europska komisija je u ponedjeljak usvojila mjere kojima se sprječava uništavanje neprodane odjeće, odjevnih dodataka i obuće kako bi se potaknulo recikliranje i smanjile štete po okoliš.

 “To je još jedan korak u promicanju kružnog gospodarstva u cijelom EU-u”, ističe Komisija.  Zabrana uništavanja neprodane odjeće i obuće bit će obvezna za velike kompanije od 19. srpnja ove godine, a za srednja poduzeća od 2030. godine.

Osim toga, postojeće obveze o izvještavanju za velike tvrtke o neprodanoj odjeći koja se deklarira kao otpad proširit će se na tvrtke srednje veličine do 2030. godine.  Procjenjuje se da se svake godine u Europi 4 do 9 posto neprodanih tekstilnih proizvoda uništi prije no što ih se ikad odjene.

Taj otpad stvara oko 5,6 milijuna tona emisija CO2, što je gotovo jednako ukupnim neto emisijama Švedske u 2021.  Uredbom o ekološkom dizajnu održivih proizvoda, koja je stupila na snagu u srpnju 2024., nastoji se znatno poboljšati održivost proizvoda stavljenih na tržište EU-a poboljšanjem njihove kružnosti, energetskih svojstava, mogućnosti recikliranja i trajnosti. Njome se od poduzeća zahtijeva da objave informacije o neprodanim proizvodima široke potrošnje koje odbacuju kao otpad. Uvodi se i zabrana uništavanja neprodane odjeće, odjevnih dodataka i obuće. 

