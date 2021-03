Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, ojačao je prošloga tjedna 0,25 posto, na 91,90 bodova.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti skliznuo 0,15 posto, na 108,90 jena.

No, američka je valuta ojačala u odnosu na europsku, za 0,4 posto, pa je cijena eura skliznula na 1,1905 dolara.

Polovicom tjedna dolarov indeks skliznuo je na 91,30 bodova, najnižu razinu u dva tjedna, nakon poruka čelnika američke središnje banke s dvodnevne sjednice.

Fed je povećao procjenu rasta američkog gospodarstva u ovoj godini na 6,5 posto, što bi, ako se ostvari, bio najveći skok bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 1984. godine.

Čelnici Feda procjenjuju, također, da bi inflacija mogla ove godine dosegnuti 2,4 posto, čime bi premašila ciljanih 2 posto, no smatraju da će se u idućim godinama ponovno usporiti, na oko 2 posto.

Premda se očekuje rast inflacije, predsjednik Feda Jerome Powell poručio je da će središnja banka nastaviti voditi popustljivu monetarnu politiku i da je prerano za raspravu o sužavanju mjera podrške gospodarstvu.

No, došlo je do promjena stavova među čelnicima Feda o kamatama. Sada njih četvoro smatra da bi kamate možda trebalo povećati iduće godine, a sedam to očekuje u 2023.

I dok je zbog poruka o nastavku labave monetarne politike dolar polovicom tjedna oslabio, krajem tjedna podršku mu je pružio skok prinosa na američke državne obveznice na najviše razine u 14 mjeseci.

Prinosi na referentne 10-godišnje američke državne obveznice, koji rastu posljednjih sedam tjedana, dosegnuli su najviše razine od siječnja prošle godine, popevši se na 1,754 posto.

Razlog su tome očekivanja da će zbog ubrzanja rasta gospodarstva i golemih fiskalnih i monetarnih poticaja ojačati inflacija.

"Ostaje pitanje može li Fed zakočiti najnoviji skok prinosa na američke državne obveznice, posebno u kontekstu očekivanja da će se poboljšanje američkih gospodarskih fundamenata nastaviti”, rekao je Valentin Marinov, direktor u banci Credit Agricole.

Dodaje da bi obnovljeni skok američkih prinosa trebao nastaviti podupirati tečaj dolara u odnosu na valute poput eura, jena i švicarskog franka.

Euro se, pak, krajem tjedna našao pod pritiskom zbog novog 'zatvaranja' u Europi. Francuski premijer Jean Castex najavio je u četvrtak da će se Pariz i nekoliko drugih regija potpuno 'zatvoriti', a strože mjere dolaze zbog ubrzanja širenja koronavirusa i trećeg vala pandemije.

To je izazvalo strahovanja ulagača da će se i neke druge europske zemlje ponovno 'zatvoriti', što bi dovelo do usporavanja oporavka gospodarstava od koronakrize.