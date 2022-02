Budući hrvatski euri razljutili su susjede koji su pisali kako su 'komšije ukrali Teslu', razočarali su dizajnere jer se birao najbolje odrađeni motiv, a ne dizajn i uz sve to razvila se teorija o ukradenoj fotografiji kune na kovanici od jednog eura autora magistara primijenjene umjetnosti Stjepan Pranjković.

Prvo sam prikazao rad koji nisam slao na natječaj, a koji sam napravio nekoliko dana prije raspisivanja natječaja. Htio sam pokazati ljudima, državi i medijima kako to treba izgledati. S obzirom na to da na natječaju napravili propozicije i motive koje treba dizajn sadržavati bio bih diskvalificiran s ovim radom, a odmah i s onim koji sam poslao – kaže nam hrvatski dizajner Boris Ljubičić koji je lani osvojio tri zlata i jedno srebro u New Yorku na Graphisovom natječaju Protest Posters2.

- Ne znam kako da komentiram rezultate natječaja jer će ispasti da vrijeđam ljude iz struke i one koji se time uopće ne bave pa bih radije komentirao rad komisije. Mislim da je ovaj projekt trebao biti prepušten Ministarstvu kulture i Društvu dizajnera. Na zapadu se to inače radi tako da se pozove pet autora koje plate za dizajn, a ostali šalju radove koji mogu biti nagrađeni. Odlučuje žiri od sedam ili devet članova, a sve ostalo stoji u propozicijama EU. Da smo i mi tako napravili rezultat bi bio barem dobar ako ne i bolji. Ovako smo imali dvadeset i nešto članova komisije i 1300 radova pa se može reći da su izabrali nešto u pastu sijena – dodaje Ljubičić koji se već tri desetljeća bavi vizualnim identitetom dva kvadrata Hrvatske.

Karta Hrvatske, Nikola Tesla, kuna i glagoljica simbolizirat će kovanice 'hrvatskog' eura.

- Komisija nije birala hrvatski euro nego motive i tko je najbolje napravio kunu, oblih Hrvatske, Teslu ili glagoljicu čime nemate cjelinu u dizajnerskom smislu. Po meni su to trebali biti kvadrati iz grba, a u šali znam reći da su sve ove motive mogli staviti na grb Hajduka i to je to - dodaje Ljubičić.

Pitali smo ga kako komentira odabrani rad magistar primijenjene umjetnosti Stjepan Pranjković koji je izazvao velike polemike osobito zbog slike same kune gdje se sada javlja i autor fotografije koja strašno podsjeća na kunu s kovanice.

- Ako je fotografija ukradena čovjek ih može tužiti, a sud može i ne mora dobiti. Mislim da je kuna smiješna s tom podlogom dolje i to nije dizajn nego preuzeta fotografija. Ako idemo dublje u tu priču mogu reći da je kuna nekako ula u mali mozak Hrvatima. Ona je imala naziv novca i na niti jednom papirnatom novcu je nema, a kada spomenete kovanice onda ljudi kažu evo mede, ribe, ptice, a kunu ni ne spominju. Dakle, kuna je izgledom nevažna – kaže nam Ljubičić. Uz cijelu ovu priču prisjetio se i kako kaže 'šaljive anegdote'.

- Kuna se trebala zvati hrvatska kruna pa su r izbacili i ostala je kuna – kaže nasmijano pa nastavlja: "Ne volim ogovarati državu u kojoj sam domoljub možda i veći od mnogih koji se tako prikazuju. Kroz vizualni identitet se trebalo pokazati jedno dostojanstvo. Oblik Hrvatske nije nešto za kovanicu kao niti kuna, a glagoljica je izumrlo pismo koje se suprotstavljalo latinici kojoj mi pripadamo i ne vidim razloga mrtvom slovu na papiru. A Tesla je toliko poznat da će pojest sve ostale motive i na kraju će ispasti Hrvatska jednako Tesla – smatra Ljubičić koji ne krije da je mnogim stvarima u ovoj zemlji već dugo razočaran.