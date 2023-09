U Ogulinu osvojio 200.000 €: Gledao sam brojeve, žena pita 'oće bit šta?' Rekoh, nešto hoće

Ovaj tjedan na glavnu blagajnu Hrvatske Lutrije stigao je sretni dobitnik iz Ogulina, koji je 18. kolovoza na Eurojackpotu osvojio 200.778,30 eura.

„Imao sam dobar osjećaj taj dan“, svoju priču započinje dobrodušni umirovljenik kojeg je samo jedan broj dijelio od osvajanja Jackpota. „Ustao sam rano pa sam kao i obično pogledao rezultate Eurojackpota na mobitelu. Kada sam shvatio što sam sve pogodio, nisam se odmah odao“, kroz smijeh je ispričao dobitnik.

„Dok sam gledao brojeve, supruga me pitala jesam li što pogodio, a ja sam joj samo odgovorio – nešto će biti“. Simpatični dobitnik redovito igra Eurojackpot i vodi vlastitu evidenciju izvučenih brojeva, koje onda po osjećaju promijeni i iskoristi za svoje kombinacije. A prisjetio se kako je to bilo kada je on počeo igrati, prije 60 godina: „Kad sam počeo igrati, brojevi su se još rukom upisivali na listiće, a čim je stigao u Hrvatsku, prebacio sam se na Eurojackpot“.

Svoj dobitak podijelit će s obitelji, a igračima Hrvatske Lutrije poručuje: „Samo budite uporni i igrajte!“.

U istom kolu Eurojackpota još su dva sretna dobitnika iz Hrvatske osvojili dobitak 5+0. Svoje listiće uplatili su na internetu te na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije u Vodicama. Jedan od njih nam je rekao kako, za razliku od dobitnika koji je pogodio 5+1, nije imao osjećaj da će osvojiti veliki dobitak.

Zato je ostao ugodno iznenađen kad je saznao da je baš njegov listić donio iznos od 75.486,40 eura. „Prijatelj je provjeravao moj listić, ali ja nisam mogao vjerovati da sam dobio pa sam morao sam provjeriti još jednom“. Istaknuo je da Eurojackpot brojeve bira nasumično, bez pravila, a na pitanje što će prvo napraviti s dobitkom, odgovorio je da će „popiti kavu“.

Večeras je novo kolo Eurojackpota u kojem glavni dobitak iznosi 28.000.000,00 eura (210.966.000,00 kn)