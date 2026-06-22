Europa gori! Temperature idu do 44°C, Francuska zatvara škole, izdana upozorenja...

Toplinski val koji je zahvatio veći dio Europe alarmirao je dužnosnike i razne službe, donijevši nevolje stanovništvu Velike Britanije, Francuske, Španjolske, Portugala i Belgije, a meteorolozi najavljuju da će tako visoke temperature potrajati i dosezati rekordne vrijednosti. Izvanredno upozorenje na toplinski val u Velikoj Britaniji Britanski meteorološki zavod izdao je upozorenje na toplinski val maksimalne razine za srijedu i četvrtak koji će posebno pogoditi dijelove središnje i južne Engleske.

"U ovim regijama očekuje se iznimno vruće i vlažno vrijeme", a obuhvaća London, Birmingham, Bath i ostala područja Engleske, objavio je Meteorološki zavod u ponedjeljak. U Velikoj Britanija oborena je rekordno visoka temperatura za svibanj. U tjednu pred nama na nekim bi mjestima temperature u sjenovitim područjima mogle doseći i 40°C, objavio je isti izvor.

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Trinaest se ljudi utopilo ovaj vikenda u Francuskoj, podaci su agencije za Civilnu zaštitu, dok se jugozapadni dio zemlje pripremao za maksimalnu temperaturu od 43°C, a polovina zemlje je pod crvenim upozorenjem zbog toplinskog vala.

Vlasti su pozvale stanovnike da ne idu plivati u rijeke, more ili jezera bez nadzora, jer su meteorolozi upozorili da bi ovaj ekstremni vremenski događaj mogao biti jednako ozbiljan kao toplinski val iz 2003. godine, koji je odnio gotovo 15.000 života. U ponedjeljak je zbog vrućine zatvoreno oko 845 škola, a još 1800 ih se zatvorilo u međuvremenu da bi se učenicima omogućio raniji odlazak s nastave.

Španjolska: Najteže u Baskiji

Španjolska je u ponedjeljak ušla u drugi dan toplinskog vala, koji je i Baskiju, u uobičajenim okolnostima hladniju regiju koja graniči s Francuskom, gurnuo u toplinsku spiralu gdje temperature mogu premašiti i 40°C.

Foto: Mohammed Salem

Zbog toga su vlasti izdale crveno upozorenje na vremenske uvjete i stanovništvu preporučile da drže prozore zatvorenima. Španjolska meteorološka služba Aemet upozorila je na "iznimno visoke" temperature za ovo doba godine i danju i noću, koje će potrajati sve do srijede, a očekuje se da će temperature u nekim područjima doseći i 44°C.

Rekordne temperature i u središnjem i sjevernom Portugalu

Regije koje se nalaze u središnjem i sjevernom Portugalu vjerojatno će se u predstojećim danima pržiti na temperaturama koje će biti "slične ranije zabilježenim rekordima", a drugdje će temperature biti iznad prosjeka, ali "relativno tipične" i uobičajene za ovo doba godina, izvijestila je Meteorološka agencija IPMA. Tri okruga na sjeveru zemlje do utorka su pod narančastim upozorenjem, objavio je Meteo Portugal.

Bojazan od rekordno visokih temperatura i u Belgiji

Očekuje se da Belgiju idući tjedan zahvate temperature koje će biti "najviše zabilježene" u povijesti zemlje, upozorio je David Dehenauw, dužnosnik Kraljevskoga meteorološkog instituta (IRM).

Francuske i belgijske vlasti otkazale dio željezničkih linija te su smanjile željeznički promet strahujući da bi kvarovi mogli prouzročiti prometne gužve i kašnjenja.

Znanstvenici su utvrdili da su opetovani toplinski valovi jasan znak globalnog zatopljenja i upozoravaju da će postati sve češći, dulji i intenzivniji.