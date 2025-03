Europa razmatra 'Sky Shield' plan. 120 aviona će čuvati ukrajinske gradove i nuklearke!

U jeku sve napetijih odnosa između Bruxellesa i Washingtona i opetovanih Trumpovih tvrdnji da se članice NATO saveza moraju brinuti same za sebe, svijetlo dana je ugledao novi obrambeni plan. Razmatra se opcija da europske države osiguraju 120 lovaca koji bi štitili ukrajinsko nebo, prvenstveno nuklearne elektrane i gradove Lavov i Odesu, piše Guardian.

Važno je napomenuti da bi zaštita Ukrajine bila van ingerencije NATO-a, kako ne bi došlo do aktivacije članka 5. i u obrani ukrajinskog neba ne bi sudjelovao SAD.

Sky Shield je zamišljen kao zaštita od ruskih projektila, aviona i dronova koji teroriziraju i krajeve Ukrajine u kojima nema borbi. Prema posljednjim informacijama, Sky Shield ne bi pokrivao i samu bojišnicu.

Ovaj plan podržavaju bivši general američkih zračnih snaga i vrhovni zapovjednik NATO-a u Europi, Philip Breedlove, bivši general britanske vojske i zamjenik vrhovnog zapovjednika NATO-a, Sir Richard Shirreff i bivši poljski predsjednik Aleksander Kwaśniewski.

- Implementacija Sky Shielda bila bi važna komponenta jačanja Europe i jamčio bi djelotvornu i učinkovitu sigurnost Ukrajine - rekao je bivši litvanski ministar vanjskih poslova, Gabrielius Landsbergis.

Sky Shield su još 2022. izradili bivši planeri britanskih Kraljevskih zračnih snaga u suradnji s ukrajinskim oružanim snagama. Očigledno je da je došlo do novih geostrateških prilika i EU smatra da je sada pravo vrijeme da se plan i provede.

Strah od eskalacije

Pojedini zapadni krugovi boje se da bi slanje aviona NATO članica moglo dovesti do direktnog sukoba Saveza i Rusije. Simpatizeri Sky Shielda smatraju da to neće biti slučaj, zato što se Moskva do sada nije usudila poslati avione zapadnije od bojišnice.