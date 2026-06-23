EUROPA SE TOPI Padaju rekordi, 40 mrtvih u Francuskoj, morali su isključiti nuklearni reaktor!

Europu je zahvatio snažan toplinski val kakav se rijetko viđa u lipnju. Meteorološke službe izdale su upozorenja za čak 23 europske zemlje, a temperature na mnogim područjima prelaze 40 °C. Najteže je pogođena Francuska, gdje su ekstremne vrućine već odnijele živote četrdeset ljudi te izazvale velike probleme u svakodnevnom životu.

Foto: Alice Sacco

U Francuskoj su izdani najviši stupnjevi upozorenja. Zbog opasnih temperatura zatvorili su čak 1800 škola, a 8000 škola su skratile nastavu, mijenja se rad javnih službi i uvode posebne mjere zaštite stanovništva. Vlasti upozoravaju da su posebno ugroženi stariji ljudi, djeca i kronični bolesnici. U pojedinim dijelovima zemlje očekivane su temperature više od 42 °C, a noći ne donose značajno osvježenje. Pariški muzej Louvre najavio je skraćivanje radnog vremena. Od srijede do subote muzej će se zatvarati u 16 sati, dva sata ranije nego inače. Uprava Eiffelovog tornja u Parizu objavila je kako će ta svjetski poznata znamenitost danas biti zatvorena ranije nego što je uobičajeno. Kao razlog za prijevremeno zatvaranje navodi se toplinski val koji je zahvatio francusku prijestolnicu.

Foto: Sarah Meyssonnier

Toplinski val ne pogađa samo Francusku. U Španjolskoj, Portugalu, Italiji, Velikoj Britaniji, Belgiji i drugim državama izdana su crvena i narančasta upozorenja. U nekim gradovima na sjeveru Španjolske temperature su dosegnule razine koje su uobičajene samo na najtoplijem jugu zemlje. Meteorolozi navode da su temperature u mnogim područjima čak 5 do 10 stupnjeva više od prosjeka za ovo doba godine. U Engleskoj se također zatvara niz škola, a ravnatelji su obavijestili roditelje da nastave nema u srijedu i četvrtak.

U Ujedinjenom Kraljevstvu toplinski val također izaziva ozbiljnu zabrinutost. Meteorološka služba upozorila je na neuobičajeno visoke temperature za lipanj, pri čemu su u dijelovima Engleske zabilježene vrijednosti iznad 30 °C, a lokalno i oko 35 °C. Iako su takve temperature uobičajene u južnoj Europi, za britansku klimu predstavljaju značajan izazov jer mnoge zgrade, škole i prijevozna infrastruktura nisu prilagođeni dugotrajnim vrućinama.

Najpogođeniji su jugoistočni dijelovi Engleske, uključujući područje Londona, gdje su vlasti građanima savjetovale izbjegavanje boravka na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana te povećan unos tekućine. Zdravstvene službe upozoravaju da visoke temperature povećavaju rizik od toplinskog udara, dehidracije i pogoršanja kroničnih bolesti, osobito kod starijih osoba.

Foto: Sarah Meyssonnier

Posljedice osjećaju i životinje te infrastruktura. Centri za zbrinjavanje divljih životinja bilježe velik priljev ptica i drugih životinja koje stradavaju od vrućine, dok željeznički i cestovni promet trpe poremećaje zbog pregrijavanja infrastrukture. Pojedine tvrtke prilagođavaju radno vrijeme zaposlenika kako bi se smanjio rizik od toplinskog udara.

- Temperatura na krovovima ponekad može dostići 50, pa čak i 60 stupnjeva Celzija. Zato radije skaču nego da ostanu i doslovno se skuhaju u svojim gnijezdima - rekla je stručnjakinja za Reuters.

Stručnjaci upozoravaju da ovakvi ekstremni vremenski događaji postaju sve češći te da predstavljaju ozbiljan zdravstveni i gospodarski problem za Europu. Očekuje se da će se vrlo visoke temperature zadržati još nekoliko dana, a moguće je i dodatno širenje upozorenja na nova područja.