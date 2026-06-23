Bili smo s ljudima koji su vani i na 35 °C. Radnici: 'Traži se hlad' Poštar: 'Pa meni je čisto OK'

Užareni asfalt, spuštene rolete i tek poneki prolaznik u potrazi za hladom slika su ovih dana diljem Hrvatske. Poneki dašak vjetra, lepeza i boca vode pritom su najvjerniji saveznici građana u borbi s nesnosnim vrućinama. Temperature se penju i do 35 stupnjeva u hladu, a ulice gradova u najtoplijem dijelu dana sve su praznije.

Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda jučer su upozorili na vrlo veliku opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje.

Tijekom najtoplijeg dijela dana, prošetali smo hrvatskim gradovima i razgovarali s mještanima i radnicima koji su i na nesnosnim vrućinama morali izaći van.

- Vruće je za poludit. Nije čak toliko ni do vrućina koliko je do ovog naglog skoka temperatura. Malo je toplo, malo je hladno - rekla nam je Zagrepčanka Marica.

Marica nam je kazala kako se protiv vrućina bori s punom bocom vode i lepezom. U grad, kako su nam rekli građani, odlaze samo ako je prijeko potrebno.

- Rano ujutro se obavi što se mora i može i to je to. Tek predvečer, kad padnu temperature, možemo izlaziti van. Užasno je vruće - rekao nam je Antonio kojeg smo sreli u gradu. On, baš kao i Marica, sa sobom ljeti uvijek nosi punu bocu vode.

Iz DHMZ-a su jučer upozorili kako preporučuju da se izbjegne izlaganje suncu u najtoplijem dijelu dana, između 11 i 17 sati. Visoke temperature očeuju nas i ovih dana. Bit će debelo preko 30 °C, a za kraj tjedna izdali su i crveno upozrenje jer toplinski val može djelovati na zdravlje.

- Zbog dugotrajnog razdoblja visoke temperature zraka, za petak i subotu podignuta je razina upozorenja. Za riječku, splitsku i dubrovačku regiju na snazi je crveno upozorenje, što znači vrlo veliku opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. U unutrašnjosti će opasnost biti umjerena i velika, odnosno na snazi su žuto i narančasto upozorenje - istaknuli su.

Cijela Dalmacija se također kuha, zrak je težak, a Celzijeve stupnjeve nitko ni ne gleda, bitno je samo uhvatiti hlad. U Šibeniku, na gradskoj ljekarni ekran pokazuje 39 °C. Koriste ljudi sve što mogu kako bi izdržali. Šibenik ima malu fontanu pa i na njoj se traži koja kap ne bi li se ublažila žeđ. U Zadru turisti hodaju sjenovitim ulicama, sunce izbjegavaju svi.

- Imam mini ventilator, pa dobro dođe. Nismo mi naučili na ove visoke temperature - rekla je mlada Mađarica.

Sladoledi, voda su neizostavni, i ovdje, a tko ne mora ne radi. Fizički posao staje između podneva i rane večeri, a na ulicama smo sreli tek jednog radnika, koji uz pomoć kolege, završava rad na kamenim pločama.

Riječani ovih dana teško pronalaze spas od ljetnih vrućina. Dok se mnogi građani tijekom najtoplijeg dijela dana povlače u klimatizirane prostore, prodavači na riječkoj tržnici, poštari i drugi radnici na otvorenom nemaju tu mogućnost. Unatoč visokim temperaturama, posao se mora obaviti, a svatko se s ljetnim žegama nosi na svoj način.

24SATA Rijeka: Prodavačica svježih jaja na riječkoj placi | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Na riječkoj placi već 26 godina jaja prodaje Dorina Borčić iz Parme Veli Brgud iz Jurdana. Kaže kako joj je ipak nešto lakše nego drugim prodavačima.

- Prodajem jaja pa imam frižider, što je puno bolje jer u njemu mogu rashladiti vodu. Također, imam štand pa kad završim radno vrijeme samo spustim roletne i zatvorim štand, za razliku od kolega koji svoje proizvode moraju svaki dan nositi iz i do skladišta - rekla je Dorina.

Dodaje kako, unatoč sve toplijim ljetima, i dalje radije podnosi vrućine nego riječke zime.

Za razliku od brojnih građana koji se žale na nesnosne vrućine, poštar Davor Popović kaže kako s ljetnim temperaturama nema većih problema.

- Ja sam valjda jedini poštar koji se ne buni zbog žege. Svi me u uredu zbog toga zafrkavaju. Dnevno prijeđem kilometražu kao mali polovni automobil, ali uvijek sa sobom imam bocu vode, tu i tamo malo stanem u hlad i nastavim dalje. Navikao sam - rekao je Davor.

Foto: 24sata

Iako su u Osijeku visoke temperature, u svakom dijelu grada mogu se vidjeti radnici koji rade poslove na otvorenom. Bilo da su to kosači trave, majstori na građevini, radnici na sanaciji cesta, poštari ili dostavljači hrane, svi se s vrućinom nose kako znaju i umiju jer, eto, ipak nema te umjetne inteligencije niti pametnog robota koji mogu zamijeniti njihov rad na terenu.

- Nije ugodno ni malo. Mi smo intervencijska ekipa koja radi na održavanju sustava vodoopskrbe pitkom vodom. Ako negdje pukne cijev i ljudi nemaju vode, to se rješava odmah, nebitno kakve su vani vremenske prilike, niti da li je dan ili noć. Više ni ne gledamo na to da li je vani 35 ili minus 10, posao se mora odraditi. Naravno da to košta zdravlja. Dečki dehidriraju, dobiju sunčanicu, iscrpljuju se brže. Radno vrijeme je takvo kakvo je i nitko te ne pita kako to izdržati. Srećom, imamo vode, hidrante, umivamo se, pijemo više tekućine, uzimamo povremene pauze u hladu - rekao je Ivan, voditelj jedne ekipe djelatnika osječkog Vodovoda koji su morali izaći na intervenciju i izmijeniti puknutu cijev ispred zgrade. Vani je temperatura 32 stupnja; oni odjeveni u službenu radnu odjeću, radne hlače, kacige, radne cipele s zaštitnim kapicama, odjeća koja ne zna za +35 ili -10.

Dodaju kako tijekom radnog vremena promijene i dvije-tri radne lokacije. Kažu kako ljudi često nemaju razumijevanja za takav rad pa znaju vidjeti komentare na društvenim mrežama kako radnici samo sjede u hladu.

Foto: 24sata

- Postalo je užasno vruće, ali tako je svako ljeto. Navikli smo raditi i na plus 40 stupnjeva Celzijevih. Obavezno se u tom slučaju zaštitimo kapom, sunčanim naočalama i bijelom majicom koja odbija sunčevu svjetslost. Nastojimo raditi što manje na suncu. Zapravo radimo sat vremena i onda 15 minuta napravimo pauzu da malo odahnemo. I pijemo preko tri litre vode dnevno. Upravo postavljamo skelu na jednoj pulskoj zgradi jer ćemo postavljati fasadu na zgradu. Težak je to posao, ali ga volimo. Nama je "ured" ulica, zgrada, gradilište. Sve radimo pod vedrim ili manje vedrim nebom - kazala su trojica pulskih majstora koje smo zatekli u centru Pule u podne, na radnom mjestu.