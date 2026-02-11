Iz Kine u Europu poštom je stiglo 7 milijuna komada krivotvorenih novčanica i kovanica. Kriminalist Klarić smatra da im je krajnje odredište bilo van Europe, jer ih ljudi ondje teže prepoznaju kao lažan novac
OPERACIJA EUROPOLA PLUS+
Zaplijenili 1,2 milijardi eura u lažnjacima, kriminalist: 'Ovo je udar na monetarni sustav'
Tijekom Operacije DECOY III, koju je koordinirao Europol, a vodile Austrija, Portugal i Španjolska, policije iz čak 18 zemalja zaplijenile su rekordnu količinu krivotvorenih novčanica i kovanica procijenjene vrijednosti 1,2 milijarde eura.
