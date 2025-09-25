Obavijesti

SUDJELOVALA I HRVATSKA

Europol razbio veliku mrežu krijumčarenja rijetkih jegulja vrijednih više od milijardu eura

Europol razbio veliku mrežu krijumčarenja rijetkih jegulja vrijednih više od milijardu eura
Foto: Policija

Operacija je dovela do 16.131 inspekcijskog nadzora diljem Europe, 26 uhićenja i 22 tone zaplijenjenih staklenih jegulja

U velikoj akciji Europola sudjelovala je 21 zemlja kako bi zajedničkim snagama suzbili veliku krijumčarsku trgovinu ugrožene vrste staklene jegulje. U akciji je sudjelovala i hrvatska policija.

- Najnovija faza Operacije LAKE, koja se provodila od listopada 2024. do lipnja 2025., otkrila je mreže krijumčarenja velikih razmjera i poremetila protok živih jegulja namijenjenih nezakonitim farmama u Aziji - navodi policija.

Operacija je dovela do 16.131 inspekcijskog nadzora diljem Europe, 26 uhićenja i 22 tone zaplijenjenih staklenih jegulja.

- Istraživanja su otkrila da je trgovanje vodilo nekoliko organiziranih kriminalnih skupina. Državljani EU-a nabavljali su jegulje putem ribarskih poduzeća, dok su državljani Azije upravljali rutama krijumčarenja izvan Europe - priopćila je policija.

PARTNERIMA UKRALI DROGU? Priznale da su sudjelovale u švercu stotina kila kokaina i nagodile se, jedna će u zatvor
Priznale da su sudjelovale u švercu stotina kila kokaina i nagodile se, jedna će u zatvor

Nakon što su izašle izvan EU-a jegulje su uzgajane na farmama i prodavane na globalnom tržištu kao legitimni riblji proizvodi. Europolove obavještajne službe procjenjuju da se svake godine prokrijumčari do 100 tona staklenih jegulja, što u vršnim godinama generira 2,5 do 3 milijarde eura.

- Navedeno crno tržište ne samo da predstavlja prijetnju za ugroženu vrstu, već i potiče niz kriminalnih radnji, od utaje poreza i prijevara povezanih s hranom do krivotvorenja dokumenata i pranja novca. Krijumčari su se uvelike oslanjali na lažnu dokumentaciju kako bi prikrili svoje aktivnosti, krivotvoreći evidenciju ulova i izmišljajući primatelje pošiljki da bi izbjegli provjere i izvezli više tona živih jegulja iz Europe svake godine - objasnila je policija.

SLIJEDI KAZNA 'Pali' krijumčari migranata kod Karlovca: U kombiju prevozili migrante preko granice...
'Pali' krijumčari migranata kod Karlovca: U kombiju prevozili migrante preko granice...

Europol je koordinirao operativne aktivnosti i pružao obavještajnu i analitičku potporu tijekom cijele sezone. Europolovi stručnjaci tijesno su surađivali s tijelima koja su sudjelovala u operaciji, organizirali operativne sastanke i bili angažirani na terenu radi pružanja podrške istraživanjima u tijeku.

Za ovogodišnje izdanje Europol je okupio više od 20 partnera, među ostalim i tijela za provedbu zakona iz država članica EU-a i trećih zemalja, kao i institucija EU-a:

- Države članice EU-a: Belgija, Hrvatska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nizozemska, Portugal, Slovačka, Španjolska

- Zemlje partneri: Albanija, Kanada, Gruzija, Švicarska, Ujedinjena Kraljevina, Sjedinjene Države.

