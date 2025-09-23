'Pali' krijumčari migranata kod Karlovca: U kombiju prevozili migrante preko granice...

Karlovački policajci proveli su šest odvojenih kriminalističkih istraživanja nad sedmoricom muškaraca koji su u razdoblju od 19. do 21. rujna zatečeni u nezakonitom prijevozu migranata.





Provedenim kriminalističkim istraživanjima utvrdili su da su trojica hrvatskih državljana (45, 45 i 41), dva državljana Kosova (24 i 28), jedan državljanin Bosne i Hercegovine (47) i jedan državljanin Rumunjske (35) na području Slunja te općina Vojnić i Rakovica u kombi vozilima prevozili strane državljane koji su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku.





Prema stranim državljanima postupano je sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti te Zakonu o strancima. Zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma iz čl. 326. svi osumnjičeni su uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave karlovačke.





Prema dvojici 45-godišnjaka, 41-godišnjaku kao i 35-godišnjaku je postupano i sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Ujedno, prema državljanima Kosova, Bosne i Hercegovine te Rumunjske bit će postupano i sukladno odredbama Zakona o strancima.