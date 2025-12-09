Obavijesti

News

Komentari 0
ODLUKA

Europska komisija je otvorila istragu protiv Googlea

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Europska komisija je otvorila istragu protiv Googlea
Foto: STEVE MARCUS/REUTERS

Također, Komisija će istražiti Googleovo korištenje videa učitanih na njegovu platformu YouTube za treniranje generativnih modela umjetne inteligencije bez primjerene kompenzacije za kreatore videa

Europska komisija je protiv Googlea otvorila istragu o kršenju antimonopolskih pravila Europske unije zbog potencijalno neprimjerenog korištenja internetskog sadržaja za generiranje rezultata pretraživanja umjetnom inteligencijom (AI) kao i videa učitanih na njegovu platformu YouTube. Istraga će utvrditi krši li Google antimonopolska pravila EU-a tako što na adekvatan način ne nadoknađuje autorima sadržaja ili im ne nudi mogućnost da odbiju da se njihov sadržaj koristi za sažetke generirane AI-em, a da pritom ne izgube pristup Googleovoj tražilici, rekla je Komisija.

"Mnogi izdavači zaista ovise o Google Searchu za korisnički promet te ne žele riskirati gubitak pristupa njemu", ističe se u priopćenju za medije objavljenom u utorak.

Izdavači su kritizirali rezultate pretraživanja generirane AI-em jer Google najprije prikazuje sažetak njihovog sadržaja umjesto izravne poveznice do njihovih internetskih stranica. To smanjuje njihov promet i stoga uzrokuje pad prihoda od oglašavanja na njihovim stranicama.

FILE PHOTO: Illustration shows new Google logo
Foto: DADO RUVIC/REUTERS

Također, Komisija će istražiti Googleovo korištenje videa učitanih na njegovu platformu YouTube za treniranje generativnih modela umjetne inteligencije bez primjerene kompenzacije za kreatore videa ili mogućnosti da odbiju.

Komisija, koja u EU-u ima funkciju zaštititi tržišno natjecanje, također namjerava istražiti prakse koje onemogućavaju suparničkim tvrtkama koje razvijaju AI da koriste sadržaj s YouTubea kako bi trenirali vlastite modele.

Zaključi li istraga da je Google prekršio zakon EU-a, Komisija bi mu mogla izreći kaznu.

HAKERSKI NAPAD Odmah ažurirajte svoj Chrome: Google priznao da su hakeri pronašli propust koji koriste
Odmah ažurirajte svoj Chrome: Google priznao da su hakeri pronašli propust koji koriste

"Slobodno i demokratsko društvo ovisi o raznovrsnim medijima, otvorenom pristupu informacijama te živom kreativnom okolišu", rekla je izvršna potpredsjednica EK za čistu, pravednu i konkurentnu tranziciju Teresa Ribera.

"Te su vrijednosti nama kao Europljanima središnje. AI donosi izvanredne inovacije i mnoge koristi za ljude i poduzeća diljem Europe, no taj napredak ne može biti nauštrb načela u srcima naših društava", kazala je Ribera.

"Zato istražujemo je li Google možda nametnuo nepoštene uvjete izdavačima i kreatora sadržaja, a suparničke modele AI-a stavio u nepovoljan položaj, što bi kršilo pravila EU-a o tržišnom natjecanju".

Samo otvaranje istrage ne prejudicira njen ishod, naglasila je Komisija.

FILE PHOTO: A Google logo is seen at a company research facility in Mountain View, California
Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS

Komisija je već pokrenula nekoliko istraga o narušavanju tržišnog natjecanja protiv Googlea zbog navodne zloporabe svog dominantnog položaja na tržištu, a neke od njih su rezultirale velikim kaznama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tuga tri obitelji ubijenih žena: 'Naših kćeri više nema, zato vas molimo - spasite druge žene...'
ZAUSTAVIMO FEMICID

Tuga tri obitelji ubijenih žena: 'Naših kćeri više nema, zato vas molimo - spasite druge žene...'

Josip Oršuš brutalno je ubio šogoricu Vanesu. David Komšić nasmrt je izbio Kristinu. Policajac Marko Smažil ubio je Mihaelu i prikrivao dokaze
Kamera otkrila užas u Alpama: Njena svjetiljka se ugasila, a on je nastavio hodati. Sad mu sude
OSTAVIO JE DA SE SMRZNE

Kamera otkrila užas u Alpama: Njena svjetiljka se ugasila, a on je nastavio hodati. Sad mu sude

U jednom trenutku, jedna se svjetiljka odvaja i nastavlja sama, dok druga ostaje na mjestu. Na kraju se ispraznila i ugasila
FOTO Ovo je mladić koji je ubio svoju djevojku Rominu u Rijeci
POLICIJA GA PRIVELA

FOTO Ovo je mladić koji je ubio svoju djevojku Rominu u Rijeci

Fran B., 24-godišnji mladić u subotu ujutro u stanu u centru Rijeke usmrtio je svoju djevojku Rominu V. Nesretna djevojka imala je 30-ak ubodnih rana. Preminula je na stubištu. Njega su pronašli krvavoga u zaključanom stanu. Kraj njega su bila dva noža

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025