Europska komisija kaznila je Muskov X sa 120 milijuna eura

Istodobno, Komisija je prihvatila ponudu TikToka koji se obvezao da će ispuniti zahtjeve o transparentnosti oglašavanja. Komisija je utvrdila da X ne poštuje tri odredbe Akta o digitalnim uslugama. Prva se odnosi na plavu kvačicu za koju je Komisija utvrdila da obmanjuje korisnike, navodeći ih da vjeruju da iza računa s plavom kvačicom stoji stvarni provjereni korisnik. Druga je kršenje zahtjeva da se osigura dostupnost repozitoriju oglasa, u kojem se mogu pretraživati svi oglasi koji se prikazuju na platformi, što je posebno važno za pregled obmanjujućih političkih oglasa u izbornim kampanjama. Treće je kršenje odredbe koja istraživačima omogućuje analizu javno dostupnih podataka na X-u.

“Obmanjivanje korisnika plavim kvačicama, prikrivanje informacija u oglasima i isključivanje istraživača nemaju mjesta na internetu u EU”, izjavila je izvršna potpredsjednica za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokraciju Henna Virkkunen.

"Zakon o digitalnim tehnologijama (DSA) štiti korisnike. DSA istraživačima daje način da otkriju potencijalne prijetnje. DSA vraća povjerenje u online okruženje. Prvom odlukom o neusklađenosti s DSA-om smatramo X odgovornim za potkopavanje prava korisnika i izbjegavanje odgovornosti."

Potpredsjednik SAD-a JD Vance napisao je u četvrtak na X-u da bi „EU trebao podržavati slobodu govora, a ne napadati američke tvrtke zbog smeća.“

Američki predsjednik Donald Trump prethodno je kritizirao europske digitalne zakone kao antikonkurentne.

U Komisiji ističu da je visina kazne, koja se čini iznimno malom s obzirom na prihode koje X ostvaruje, određena prema načelu proporcionalnosti u kojem se ocjenjuje priroda, težina, trajanje i ponavljanje kršenja odredbi europskog zakona.

Akt o digitalnim uslugama predviđa kaznu do 6 posto od globalnog prometa pružatelja digitalnih usluga.

U Komisiji kažu da sustav određivanja kazni ima dva dijela. Kazna se može odrediti u visini do šest posto globalnog prometa pružatelja digitalnih usluga.

Platforma X sada ima 60 radnih dana da obavijesti Komisiju o konkretnim mjerama koje namjerava poduzeti kako bi okončala kršenje odredbe povezane s plavim kvačicama.

Za kršenje druge dvije odredbe X ima 90 dana da Komisiji podnese akcijski plan u s potrebnim mjerama za rješavanje povreda koje su utvrđene.

Nakon toga, Odbor za digitalne usluge imat će mjesec dana od primitka akcijskog plana X-a da da svoje mišljenje. Komisija će imati još mjesec dana da donese konačnu odluku i odredi razumno razdoblje provedbe.

Nepoštivanje odluke može dovesti do periodičnih novčanih kazni.

Kazna je izrečena nakon istrage koja je trajala dvije godine.

Američka administracija od početka je napadala europske zakone o digitalnim uslugama i tržištima, tvrdeći da su oni posebno usmjerene protiv američkih tehnoloških divova.

Na pitanje novinara boje li se američkih poteza nakon što X kažnjen, a kineski TikTok izbjegao kažnjavanje, u Komisiji kažu da im nije cilj kažnjavanje, nego interes građana i potrošača.

“U jednom slučaju imamo kompaniju koja je konstruktivno surađivala i ponudila da će se obvezati na ispravljanje propusta, a s druge strane imamo tvrtku koja to nije ponudila”, rekao je glasnogovornik Komisije Thomas Regnier.