POVIJESNI PLAN

Europska komisija predstavila plan za priuštivo stanovanje!

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Foto: CANVA, ilustracija

Planom se želi potaknuti povećanje ponude stanova, pomoći najpogođenijim osobama i smanjiti negativne efekte kratkoročnog najma...

Europska komisija (EK) predstavila je u utorak prvi put u povijesti plan za priuštivo stanovanje koji bi trebao pomoći u rješavanju stambene krize u svim članicama EU-a.Po podacima EK-a, cijene stambenih nekretnina u Uniji su od 2013. porasle za više od 60 posto, a najniže najamnine za oko 20 posto.

Stambena politika je u nadležnosti država članica, no plan EK-a trebao bi im pomoći u rješavanju krize.

“Europa mora kolektivno preuzeti odgovornost za stambenu krizu koja pogađa milijune naših građana i djelovati po tom pitanju. Ne radi se samo o krovovima nad glavom, u pitanju je naša demokracija, jer ako to ne riješimo ostavit ćemo prazninu koju će  ekstremističke političke snage zauzeti”, rekao je povjerenik za energiju i stanovanje Dan Jorgensen.

Jedan od čimbenika koji su pridonijeli stambenoj krizi je kratkoročni najam rezerviran putem internetskih platformi. Iako to nudi brojne pogodnosti, veći izbor, dodatne prihode za vlasnike, njegov brzi rast od gotovo 93 posto u razdoblju od 2018. do 2024. pridonio je ograničavanju cjenovno pristupačnih stanova za lokalno stanovništvo, posebno u vrlo popularnim odredištima.

EK ističe da treba očuvati prednosti koje nudi kratkoročno iznajmljivanje smještaja za građane i istodobno smanjiti negativne učinke. Stoga je najavila da će sljedeće godine predložiti novu zakonodavnu inicijativu o kratkoročnom najmu koja će lokalnim vlastima omogućiti da poduzmu ciljane i razmjerne mjere za rješavanje problema kratkoročnog najma, posebno u područjima koja su najviše pogođena stambenom krizom.

Planom se želi potaknuti povećanje ponude stanova, pomoći najpogođenijim osobama i smanjiti negativne efekte kratkoročnog najma.

EK navodi da će revidirana pravila o državnim potporama omogućiti državama članicama da lakše pružaju financijsku potporu za cjenovno pristupačno i socijalno stanovanje. 

U tu svrhu će EK surađivati s nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima kako bi se pojednostavnila pravila i postupci kojima se ograničava ponuda stanova, s posebnim naglaskom na planiranju i izdavanju dozvola. 

