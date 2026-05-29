Obavijesti

News

Komentari 0
traži novi odgovor

Europska komisija: Trgovinski odnosi s Kinom više nisu održivi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Europska komisija: Trgovinski odnosi s Kinom više nisu održivi
Foto: Yves Herman

Europska komisija je u petak raspravljala o odnosima s Kinom i zaključila da su sadašnji trgovinski i investicijski odnosi s tom zemljom neodrživi za što će trebati pronaći adekvatan odgovor

 “Sveobuhvatni pristup Komisije i dalje je usmjeren na smanjenje rizika, a ne na prekid. Kina je ključni partner, a angažman i dijalog će se nastaviti. Istodobno, trenutačno stanje trgovinskih i investicijskih odnosa nije održivo”, kaže se u kratkom sažetku koje je Komisija objavila nakon rasprave.  

“Kako se ekonomski i sigurnosni interesi sve više isprepliću, obje dimenzije (trgovina i investicije) zahtijevat će snažniji i koherentniji odgovor”, dodaje Komisija.  

Glavna tema rasprave o strateškoj orijentaciji  odnosima s Kinom je pitanje prekomjernih industrijskih kapaciteta. Kineska industrijska proizvodnja, potaknuta golemim državnim subvencijama, znatno nadmašuje domaću i globalnu potražnju, što uzrokuje ozbiljne ekonomske i geopolitičke neravnoteže. Kako bi ispraznili skladišta, kineski proizvođači izvoze robu čak i po cijenama nižim od troškova proizvodnje, ugrožavajući tako domaće proizvođače u Europi i Americi.  

ACO KOD XI JINPINGA VIDEO Kineski roboti pred Vučićem plešu srpsko kolo
VIDEO Kineski roboti pred Vučićem plešu srpsko kolo

Čelnici EU-a nastojat će u predstojećem razdoblju definirati novu strategiju za rješavanje pitanja preplavljenosti europskog tržišta kineskim proizvodima, kao i pitanje političke i ekonomske prisile koju provodi Peking koristeći ovisnost EU-a o kritičnim proizvodima. To će biti jedna od tema predstojećeg samita sredinom sljedećeg mjeseca.   

Zemlje članice su podijeljene oko pristupa Kini. Dio njih poput Francuske, Italije, Nizozemske, zauzima se za oštriji pristup. S druge strane tome se protiv Španjolska, dok je Njemačka vrlo oprezna bojeći se da bi Peking mogao odgovoriti mjerama koje bi ugrozile interese njemačkih poduzeća.  

Od 2024. godine Europska unija je pojačala mjere protiv Kine, uvele je protudampinške carine na električna vozila i na čelik, ali to nije uspjelo spriječiti rast trgovinskog deficita, koji je prema Eurostatu dosegnuo rekordnih 360 milijardi eura u 2025. godini.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ćorić priznao da bi mogle rasti cijene usluga zbog novih mjera
RAD NA CRNO, POREZI, PAUŠAL

Ćorić priznao da bi mogle rasti cijene usluga zbog novih mjera

Vidimo ljude koji rade na istim radnim mjestima, ali su paušalisti. Ovo je jedna od anomalija u sustavu koja je na ovaj način adresirana, rekao je Ćorić o paušalnim obrtima
Užas nakon maturalne večeri u Jastrebarskom: Maturant (18) poginuo, troje ljudi ozlijeđeno
SLETJELI AUTOM S CESTE

Užas nakon maturalne večeri u Jastrebarskom: Maturant (18) poginuo, troje ljudi ozlijeđeno

U automobilu je bilo ukupno četvero ljudi, a tjelesne ozljede zadobili su vozač i dvije putnice, od kojih je jedna teško ozlijeđena
VIDEO Ogromna eksplozija na Floridi! Vatrena kugla uništila svemirsku raketu Jeffa Bezosa
VATRA OBASJALA NEBO

VIDEO Ogromna eksplozija na Floridi! Vatrena kugla uništila svemirsku raketu Jeffa Bezosa

Bezos, osnivač Blue Origina, na X je potvrdio da su svi zaposlenici njegove tvrtke sigurni i bez ozljeda, ustvrdivši kako je ovo bio „vrlo težak dan“

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026