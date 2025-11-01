Europska povjerenica: Tragedija u Novom Sadu mijenja Srbiju, pokrenula je građane...

Europska povjerenica za proširenje Marta Kos poručila je u subotu, u povodu obilježavanja obljetnice pogibije 16 ljudi na novosadskom željezničkom kolodvoru, da ta tragedija mijenja Srbiju jer je pokrenula građane da se bore za europske vrijednosti.

"Prije godinu dana, pad nadstrešnice na željezničko kolodvoru u Novom Sadu odnio je 16 života. Danas ih se sjećamo. Ova tragedija mijenja Srbiju", navela je Marta Kos na platformi X.

Konstatirala je da novosadska tragedija "pokrenula mase da se zalažu za odgovornost, slobodu izražavanja i inkluzivnu demokraciju".

"To su iste vrijednosti koje vode Srbiju u Europsku uniju", naglasila Kos.

Slovenska eurozastupnica Irena Joveva, koja sa skupinom svojih kolega u EP-u podržava studentski pokret nastao u valu prosvjeda nakon nesreće u Novom Sadu, ocijenila je u autorskom tekstu za beogradski portal nova.rs da će 1. studenog ostati dan koji će "zauvijek biti zapisan u srpskoj povjesti kao tragedija koja se mogla spriječiti", ali je istodobno otvorio i novo poglavlje u Srbiji.

"Dan koji je odnio 16 nevinih života. Kada se šesnaest osobnih budućnosti prelomilo pod nadstrešnicom Novog Sada. Ali upravo u tom prijelomu – u toj glasnoj tišini, neopisivom bolu, gubitku i šoku – počela je da se rađa neka nova budućnost. Ne službena, hladna i birokratska, već ljudska, solidarna i iskrena. Iz izgubljenih šesnaest budućnosti, rodila se zajednička budućnost", istaknula je Joveva.

U Novom Sadu se danas održava veliki komemorativni skup na kojem su deseci tisuća ljudi u 11:52, u vrijeme smrtonosnog pada nadstrešnice, 16-minutnom šutnjom odali počast poginulima, a nakon cjelodnevnog prigodnog programa, u 19:52 uslijedit će još jedna simbolična tišina za žrtve.