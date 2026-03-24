Sada je sve jasno. Pogledajte što se dogodilo na tržištu 15 minuta prije Trumpove objave

Trgovci su uložili 580 milijuna dolara na tržište nafte otprilike 15 minuta prije nego što je Donald Trump svojom objavom u kojoj je hvalio “produktivne” razgovore s Iranom srušio cijenu sirove nafte i potaknuo volatilnost, piše Financial Times.

Otprilike 6200 ugovora za Brent i West Texas Intermediate promijenilo je vlasnika između 6:49 i 6:50 sati po njujorškom vremenu u ponedjeljak, samo 15 minuta prije objave američkog predsjednika na Truth Socialu da su posljednjih dana vođeni “produktivni razgovori” s Teheranom o okončanju rata u Iranu. Vrijednost tih trgovina iznosila je 580 milijuna dolara, prema izračunima FT-a temeljenim na podacima Bloomberga.

Količina trgovanja Brentom i WTI-jem skočila je u isto vrijeme, 27 sekundi prije 6:50 sati. Nije poznato stoji li iza ovoga jedan subjekt ili više njih. Trumpova objava u 7:04 ujutro izazvala je nagli pad na globalnim energetskim tržištima i skokove ugovora na burzovni indeks S&P 500 i europskih dionica, jer su investitori smanjili oklade na produljeni sukob.

- Teško je dokazati uzročnost... ali se morate zapitati tko bi bio relativno agresivan u prodaji ugovora u tom trenutku, 15 minuta prije Trumpove objave - rekao je tržišni strateg kod jednog američkog brokera.

Bijela kuća istaknula je da “ne tolerira nijednog dužnosnika administracije koji nezakonito profitira na temelju insajderskih informacija, a svaka implikacija da su dužnosnici uključeni u takve aktivnosti bez dokaza jest neutemeljeno i neodgovorno izvještavanje”.

Nekoliko hedge fondova primijetilo je da je ovo jedan od brojnih primjera velikih trgovina u posljednjih nekoliko mjeseci, koje su obavljene prije službenih objava američke vlade.

Jedan upravitelj portfelja rekao je da je niz velikih i dobro tempiranih trgovina stvorio “razinu frustracije” među investitorima.

- Moj osjećaj, iz praćenja tržišta posljednjih 25 godina, govori da je ovo stvarno abnormalno. Ponedjeljak je ujutro, danas nema važnih podataka, nema govornika Feda koje biste željeli istaknuti. To je neobično velika trgovina za dan bez rizika od događaja... Netko je upravo postao puno bogatiji - dodao je.

U objavi na platformi X kasnije u ponedjeljak, predsjednik iranskog parlamenta, Mohammad-Bagher Ghalibaf, porekao je da su se održali bilo kakvi pregovori između Washingtona i Teherana, što je izazvalo pad globalnih dionica i novu kupnju na energetskim tržištima, piše Financial Times.