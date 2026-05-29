Europska unija priprema još jedan paket sankcija Rusiji

Europski dužnosnici osudili su noćni napad bespilotnom letjelicom na stambenu zgradu u Rumunjskoj.

Ursula von der Leyen izjavila je da je ruski agresivni rat "prešao još jednu granicu". Predsjednica Europske komisije rekla je da su u napadu ozlijeđeni civili, dodajući da Europska unija stoji u "potpunoj solidarnosti s Rumunjskom i njezinim narodom".

"Dok nastavljamo jačati našu sigurnost i odvraćanje, posebno na našoj istočnoj granici, nastavit ćemo povećavati pritisak na Rusiju", rekla je. "Pripremamo 21. paket sankcija."

'Rusija je ugrozila europsku sigurnost'

Francuski ministar Benjamin Haddad također je jutros izjavio da Rusija predstavlja prijetnju europskoj sigurnosti.

"Rusija nije samo napala Ukrajinu, već je i ugrozila europsku sigurnosnu arhitekturu", rekao je.

"Ruski dron ponovno se srušio u Rumunjskoj sinoć, predstavljajući prijetnju svojim uplitanjem", izjavio je za francusku radio stanicu RMC.

Haddad je istaknuo da su francuski vojnici stacionirani u Rumunjskoj u sklopu NATO-ovih operacija osiguranja stabilnosti.