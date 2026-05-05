Europski parlament: Crna Gora mora ubrzati put prema EU

Crna Gora, kao predvodnik u procesu pristupanja EU-u, treba zadržati zamah i usredotočiti se na završetak pregovora, ostati nepokolebljiva u očuvanju neovisnosti te nastaviti igrati konstruktivnu i stabilizirajuću ulogu u regiji, naglašava se u izvješću o napretku te zemlje koja je u utorak usvojio vanjskopolitički odbor Europskog parlamenta. Odbor je u utorak izglasao s 56 glasova za, 7 protiv i 10 suzdržanih izvješće koje je pripremio parlamentarni izvjestitelj, slovenski zastupnik iz liberalne skupine Renew Marjan Šarec. Nakon odbora o izvješću će se glasati na jednoj od sljedećih plenarnih sjednica Europskog parlamenta.

“Pred Crnom Gorom je iznimno zahtjevna godina, vremena je malo, a posla još puno. Ovo izvješće trebalo bi poslužiti i kao priznanje dosadašnjeg napretka i kao ohrabrenje za nadolazeće razdoblje. Iznad svega, treba ga shvatiti kao poziv svim dionicima da pokažu mudrost i odgovornost kako bi se osiguralo da manji sporovi ne zasjene ili ometaju šire strateške ciljeve”, izjavio je Šarec.

Crna Gora je najdalje otišla u pristupnim pregovorima, otvorila sva pregovaračka poglavlja, od kojih je 14 zatvoreno. Preostalo je zatvoriti još 19 poglavlja. Crnogorska vlada želi do kraja ove godine zatvoriti sva preostala poglavlja, a 2028. postati punopravnom članicom EU-a. Te ambicije primljene su na znanje u ovom izvješću.

Uz neophodne tehničke kriterije, zastupnici Europskog parlamenta ističu da strateška europska orijentacija i nepokolebljiva predanost političkih predstavnika Crne Gore neovisnoj državnosti zemlje ostaju ključni politički kriteriji u procesu pristupanja zemlje EU.

U izvješću se izražava ozbiljna zabrinutost zbog upornog i sve jačeg zlonamjernog stranog uplitanja, hibridnih prijetnji i kampanja dezinformiranja od strane aktera iz trećih zemalja.

Cilj im je potkopavanje demokratskih institucija Crne Gore, društvene kohezije i njezine strateške orijentacije prema EU, kažu zastupnici Europskog parlamenta, te posebno ističu zlonamjerni utjecaj Kine, Rusije i Srbije.

U izvješću se pozdravlja potpuna usklađenost Crne Gore sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a, uključujući restriktivne mjere EU-a protiv Rusije. Zastupnici Ističu da bi Crna Gora, kao najnaprednija zemlja kandidatkinja, trebala nastaviti igrati konstruktivnu i stabilizirajuću ulogu na zapadnom Balkanu.

Zastupnici naglašavaju važnost mjerljivih i trajnih rezultata u provedbi reformi, posebno u pravosuđu, vladavini prava i upravljanju javnim financijama. Borba protiv organiziranog kriminala i korupcije, kao i zabrinutost u vezi sa slobodom medija i civilnim društvom, također ostaju čvrsto na dnevnom redu, kaže se u izvješću.