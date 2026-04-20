Obavijesti

News

Komentari 5
U UTORAK

Kontroverzni potez: Crna Gora prvi put obilježava Jasenovac

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Kontroverzni potez: Crna Gora prvi put obilježava Jasenovac
Foto: Hauke Schröder/DPA

Nakon sporne rezolucije iz 2024., Podgorica organizira komemoraciju, dok političke poruke i dalje podižu temperaturu između dvije države

Crnogorska skupština simboličnim će programom 21. travnja obilježiti Dan sjećanja na žrtve genocida u logorima Jasenovac, Mauthausen i Dachau, prvi put otkako je u lipnju 2024. usvojila rezoluciju o Jasenovcu što je izazvalo prosvjednu notu iz Zagreba i rast napetosti u odnosima dviju zemalja.  U programu koji će biti izveden u velikoj dvorani Muzičkog centra u Podgorici, sudjelovat će dirigent i skladatelj Aleksandar Sedlar u suradnji sa Simfonijskim orkestrom, ženskim zborom i solistima, navodi se na internetskoj stranici Skupštine Crne Gore. 

NOVI SKANDAL VUČIĆ KRITIZIRA: Zapad želi moje rušenje, a Hrvatska mi brani dolazak u Jasenovac
VUČIĆ KRITIZIRA: Zapad želi moje rušenje, a Hrvatska mi brani dolazak u Jasenovac

Zastupnik u crnogorskom parlamentu i predsjednik Hrvatske građanske inicijative (HGI) Adrijan Vuksanović ocijenio je da je osuda ustaškog režima NDH, koji je proizveo Jasenovac, „nužna i moralno obvezujuća”, ali je upozorio da „najmanje prava govoriti o Jasenovcu imaju oni koji su se politički i ideološki identificirali s četničkim nasljeđem te negirali genocid u Srebrenici".

Prema njegovim riječima, takvi politički krugovi ne djeluju u interesu pijeteta prema žrtvama, nego koriste temu za produbljivanje političkih podjela i zaoštravanje odnosa između Crne Gore i Hrvatske, osobito u trenutku kada Crna Gora nastoji dovršiti proces pristupanja Europskoj uniji.

„To je politika koja ne gradi mostove, nego kopa rovove”, rekao je Vuksanović.

ALUDIRALA NA ŽIGMANOVA HDZ-ovka Vojnić upozorila: 'Na konzultacijama s Vučićem bio je samozvani predstavnik Hrvata'
HDZ-ovka Vojnić upozorila: 'Na konzultacijama s Vučićem bio je samozvani predstavnik Hrvata'

Ustvrdio je i da obilježavanje Jasenovca provode „promotori Vučićeve politike unutar Crne Gore” i istaknuo da predsjednik Skupštine Andrija Mandić obilježava Jasenovac, a ne obilježava Dan neovisnosti države u kojoj obnaša dužnost.

Vuksanović naglašava da će hrvatska zajednica u Crnoj Gori ostati usmjerena na jačanje dobrosusjedskih odnosa s Hrvatskom te se protiviti zloupotrebi povijesnih tema u dnevno-političke svrhe.

Kukavičje jaje

Zastupnici crnogorskog parlamenta izglasali su 28. lipnja 2024. Rezoluciju o genocidu u logorima Jasenovac, Dachau i Mauthausen glasovima 41 zastupnika vladajuće koalicije. Jedan zastupnik bio je protiv, dok opozicija, te nekoliko zastupnika vlasti, nisu prisustvovali glasanju. 

RAKURS IZ BRUXELLESA Picula za 24sata: Poraz Orbana je udarac za Vučića. Srpski svijet ne može proći u Europskoj uniji
Picula za 24sata: Poraz Orbana je udarac za Vučića. Srpski svijet ne može proći u Europskoj uniji

Crnogorski parlament broji ukupno 81 zastupnika.

Rezoluciju su tada podržali zastupnici Pokreta Europa Sad premijera Milojka Spajića, prosrpske desnice na čelu s predsjednikom parlamenta Andrijom Mandićem, Demokritama Alekse Bečića te prosrpskog SNP-a.

Opozicijski zastupnici, koji su bojkotirali glasanje, govorili su da se radi o kukavičjem jajetu Aleksandra Vučića kako bi se pogoršali dobrosusjedski odnosi s Hrvatskom.

Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputilo je prosvjednu notu Crnoj Gori te nepoželjnim osobama proglasilo predsjednika Skupštine Andriju Mandića, zastupnika Milana Kneževića i potpredsjednika vlade Aleksu Bečića.

NAJAVIO ROBOTIZACIJU VOJSKE Vučić: 'Izrael će nam u Srbiji raditi dronove, ponosim se tim'
Vučić: 'Izrael će nam u Srbiji raditi dronove, ponosim se tim'

Mandić i zastupnik Milan Knežević pripadaju strankama rasformiranog proruskog Demokratskog fronta, na čiju je inicijativu rezolucija i izglasana.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Pogledajte što stiže prema Hrvatskoj: Temperature naglo padaju, na snazi više alarma!
EVO ŠTO NAS ČEKA

FOTO Pogledajte što stiže prema Hrvatskoj: Temperature naglo padaju, na snazi više alarma!

Prema večeri oborine će biti sve češće i u središnjim krajevima, a tijekom noći proširit će se i na ostatak zemlje
Hitna u Srbiji prevozila bebu u inkubatoru u bolnicu. Imali su težak sudar, beba je poginula...
UŽAS U SUSJEDSTVU

Hitna u Srbiji prevozila bebu u inkubatoru u bolnicu. Imali su težak sudar, beba je poginula...

Novorođenče je bilo u teškom zdravstvenom stanju te je hitno upućeno na daljnje liječenje. U nesreći je sudjelovalo upravo vozilo Hitne pomoći koje je prevozilo dijete
Macronov novi plan: Stižu li Rafalei s nuklearnim projektilima na naše aerodrome
ATOMSKA SENZACIJA!

Macronov novi plan: Stižu li Rafalei s nuklearnim projektilima na naše aerodrome

NOVI EXPRESS Macronova nova doktrina želi povećati preživljavanje nuklearnih zračnih snaga disperzijom zrakoplova (s nuklearnim naoružanjem) po različitim točkama u Europi, spominje se i Hrvatska...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026