Obavijesti

News

Komentari 0
KAOS U TUNELU

Eurostar ponovno vozi kroz La Manche nakon kvara, putnicima savjetuju odgodu putovanja

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Eurostar ponovno vozi kroz La Manche nakon kvara, putnicima savjetuju odgodu putovanja
Foto:

Nakon višesatne obustave zbog tehničkog kvara vlakovi ispod La Manchea postupno ponovno voze, no očekuju se velika kašnjenja i poremećaji

Željeznička kompanija Eurostar objavila je u utorak da se postupno nastavlja prijevoz vlakovima ispod tunela La Manchea, koji povezuje Veliku Britaniju i Francusku, nakon višesatne obustave zbog tehničkog problema, što je poremetilo planove mnogobrojnih putnika na vrhuncu novogodišnjih praznika.

"Nakon djelomičnog ponovnog otvaranja tunela ispod La Manchea, počet ćemo s ponovnim uvođenjem naših usluga. Problem s napajanjem putem kontaktne mreže i dalje postoji te svim našim putnicima izričito savjetujemo da odgode svoje putovanje", objavila je tvrtka na svojoj internetskoj stranici.

ALPE Nevjerojatni prizori iz Italije. Ljudi kopaju tunele kroz snijeg da dođu do svojih domova
Nevjerojatni prizori iz Italije. Ljudi kopaju tunele kroz snijeg da dođu do svojih domova

Glasnogovornik je rekao za AFP da će se promet nastaviti poslijepodne, upozorivši da se očekuju kašnjenja i dulja putovanja.

Nastavljen je i prijevoz vozila vlakom Le Shuttle jednim kolosijekom u oba smjera, uz kašnjenja, objavio je operator infrastrukture Eurotunela Getlink.

Getlink je dodao da će biti dodani dodatni vagoni te da se istodobno radi na popravku napajanja strujom.

ZAPADNA SLOBODA I DEMOKRACIJA Alžir francusku kolonizaciju proglasio zločinom. Arapi traže ispriku i odštetu od Pariza
Alžir francusku kolonizaciju proglasio zločinom. Arapi traže ispriku i odštetu od Pariza

Nijedan vlak nije bio blokiran u tunelu, istaknuo je Getlink.

Eurostar je putnicima ponudio besplatnu zamjenu karte ili otkazivanje rezervacije uz povrat novca ili vaučer.

Eurostar je prošle godine prevezao rekordnih 19,5 milijuna putnika, što je 850.000 više nego 2023.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Otac ubio autističnog sina pa sebe. Susjedi: 'Više se nije mogao nositi sa situacijom'
UŽAS KOD SUKOŠANA

VIDEO Otac ubio autističnog sina pa sebe. Susjedi: 'Više se nije mogao nositi sa situacijom'

Policija je u utorak oko 8 sati dobila dojavu o pronalasku dva mrtva muškarca u kući u Sukošanu. Utvrdili su da se radi o ocu i sinu te su konstatirali smrt. Nama je grozno ovo čuti. Velika tragedija, kažu susjedi
VIDEO Eksplozija na igralištu zagrebačke škole: Pirotehniku zavezali za kanistar benzina
JAKO OPASNO I KAŽNJIVO!

VIDEO Eksplozija na igralištu zagrebačke škole: Pirotehniku zavezali za kanistar benzina

Vatrogasci JVP-a Zagreb su oko 22.56 sati zaprimili dojavu policije, ali i građana o požaru na igralištu Osnovne škole Julija Klovića
Nakon južine novi ledeni val: Minusi će okovati zemlju, snijeg će padati danima u Zagrebu
METEO KAOS U 2026.

Nakon južine novi ledeni val: Minusi će okovati zemlju, snijeg će padati danima u Zagrebu

Prvo nas čeka kratkotrajan, ali žestok udar zime s ledenom burom i temperaturama duboko ispod nule, a zatim slijedi nagli preokret uz južinu i zatopljenje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025