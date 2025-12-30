Eurostar ponovno vozi kroz La Manche nakon kvara, putnicima savjetuju odgodu putovanja

Željeznička kompanija Eurostar objavila je u utorak da se postupno nastavlja prijevoz vlakovima ispod tunela La Manchea, koji povezuje Veliku Britaniju i Francusku, nakon višesatne obustave zbog tehničkog problema, što je poremetilo planove mnogobrojnih putnika na vrhuncu novogodišnjih praznika.

"Nakon djelomičnog ponovnog otvaranja tunela ispod La Manchea, počet ćemo s ponovnim uvođenjem naših usluga. Problem s napajanjem putem kontaktne mreže i dalje postoji te svim našim putnicima izričito savjetujemo da odgode svoje putovanje", objavila je tvrtka na svojoj internetskoj stranici.

Glasnogovornik je rekao za AFP da će se promet nastaviti poslijepodne, upozorivši da se očekuju kašnjenja i dulja putovanja.

Nastavljen je i prijevoz vozila vlakom Le Shuttle jednim kolosijekom u oba smjera, uz kašnjenja, objavio je operator infrastrukture Eurotunela Getlink.

Getlink je dodao da će biti dodani dodatni vagoni te da se istodobno radi na popravku napajanja strujom.

Nijedan vlak nije bio blokiran u tunelu, istaknuo je Getlink.

Eurostar je putnicima ponudio besplatnu zamjenu karte ili otkazivanje rezervacije uz povrat novca ili vaučer.

Eurostar je prošle godine prevezao rekordnih 19,5 milijuna putnika, što je 850.000 više nego 2023.