Na godišnjicu napada na Izrael IDF bombardira Gazu, Katar oprezan oko pregovora

Izraelski tenkovi, brodovi i zrakoplovi bombardirali su u utorak dijelove Gaze, ne dajući Palestincima predaha na godišnjicu napada Hamasa koji je doveo do dvogodišnjeg rata, dok stanje na terenu jasno pokazuje izazove u pregovorima o planu američkog predsjednika Donalda Trumpa za zaustavljanje sukoba.

Za sada bez prekida vatre na vidiku, stanovnici su rekli da je Izrael nastavio s ofenzivom, nakon što su Hamas i Izrael u ponedjeljak u Šarm el-Šeiku u Egiptu započeli neizravne pregovore o ključnim pitanjima poput povlačenja Izraela iz Gaze i razoružanja Hamasa.

Razgovori o planu američkog predsjednika općenito se smatraju najobećavajućim do sada za okončanje rata u kojemu su ubijeni deseci tisuća Palestinaca i opustošen Pojas Gaze, nakon Hamasova napada na Izrael 7. listopada 2023. u kojem je ubijeno 1200 ljudi.

U međuvremenu je Katar, koji je već u više navrata sa SAD-om i Egiptom posredovao u pokušajima uspostave primirja, priopćio da je potrebno razraditi još mnogo detalja kad je riječ o Trumpovom mirovnom planu.

"Plan se sastoji od 20 točaka, a sve te točke zahtijevaju praktična tumačenja na terenu“, rekao je glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed al-Ansari na konferenciji za novinare. Predaja talaca otetih u napadu 2023. od strane Hamasa značila bi kraj rata, rekao je Ansari.

Stanovnici Kan Junisa na jugu Gaze i grada Gaze na sjeveru izvijestili su o teškom bombardiranju iz tenkova i zrakoplova u ranim jutarnjim satima u utorak. Izraelske snage bombardirale su nekoliko okruga iz zraka, mora i s kopna, rekli su.

Militanti iz Gaze ispalili su rakete preko granice rano u utorak, aktivirajući sirene za zračnu uzbunu u izraelskom kibucu Netiv Haasara, a izraelske trupe nastavile su obračunavati se s naoružanim ljudima unutar enklave, rekla je izraelska vojska.

Izraelci koji obilježavaju godišnjicu napada Hamasa okupili su se na nekim od najteže pogođenih mjesta tog dana, uključujući glazbeni festival Nova u pustinji Negev, gdje je 364 ljudi ustrijeljeno, pretučeno ili spaljeno do smrti, te na takozvanom Trgu talaca u Tel Avivu.

Sva ta mjesta podsjećaju Izraelce na najkrvaviji pojedinačni dan za Židove od Holokausta.

Orit Baron, čija je kći Yuval ubijena sa svojim zaručnikom Mosheom Shuvom na Nova festivalu, stajala je pokraj fotografije svoje kćeri na mjestu tragedije.

"Trebali su se vjenčati 14. veljače, na Valentinovo. I obje obitelji su odlučile, budući da su zapravo zajedno pronađeni mrtvi i donijeli su nam ih zajedno, da će biti pokopani jedno pored drugog", rekla je Baron.

Stanovnici Pojasa Gaze polažu nade u mir kako bi njihova patnja prestala. "Već dvije godine živimo u strahu, užasu, raseljavanju i uništenju", rekao je Mohammed Dib, 49-godišnji stanovnik Gaze, izražavajući nadu u kraj sukoba.

U međuvremenu, Hamas, Islamski džihad i ostale islamističke frakcije, također obilježavaju Hamasov napad na jug Izraela, uz poruku da je "izbor otpora svim potrebnim sredstvima jedini i neophodan način suočavanja s cionističkim neprijateljem".

"Nitko nema pravo ustupiti oružje palestinskog naroda. Ovo legitimno oružje (...) prenosit će se kroz palestinske generacije sve dok se njihova zemlja i sveta mjesta ne oslobode", navodi se u izjavi izdanoj u ime "Frakcija palestinskog otpora".

Od početka rata u Gazi je ubijeno više od 67.000 Palestinaca, od kojih je gotovo trećina mlađa od 18 godina, prema podacima zdravstvenih vlasti Gaze. Istražno povjerenstvo UN-a prošlog je mjeseca procijenilo da je Izrael počinio genocid u Gazi. Izrael je taj nalaz nazvao pristranim i "skandaloznim".

Iako su Izrael i Hamas podržali opća načela Trumpovog plana prema kojem bi borbe prestale, taoci bili oslobođeni, a pomoć bi se slijevala u Gazu, još uvijek ima prijepora između dviju strana.

Plan ima podršku arapskih i zapadnih država, a Trump je pozvao na brze pregovore o konačnom sporazumu. No, čak i ako se postigne dogovor tijekom razgovora u Egiptu, ostat će pitanja o tome tko će vladati Gazom i obnoviti je.

Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu isključili su bilo kakvu ulogu Hamasa.

Izvor Hamasa upoznat s razgovorima rekao je da je skupina zatražila jasan vremenski okvir izraelskog povlačenja i jamstva da će rat završiti.

Dužnosnik uključen u planiranje prekida vatre i palestinski izvor rekli su da bi Trumpov rok od 72 sata za povratak talaca mogao biti nedostižan za mrtve taoce. Njihove posmrtne ostatke možda će trebati pronaći i iskopati s raštrkanih lokacija.