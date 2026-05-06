IPAK NIŠTA OD KANARA

Brodu na kojem je izbio opasni virus zabranjuju pristanak na Kanarima! Troje preminulih

24sata
Odluku je donio predsjednik vlade Kanarskih otoka Fernando Clavijo, koji je zatražio hitan sastanak s premijerom Pedrom Sánchezom.

Iako je španjolska vlada dala zeleno svjetlo za pristajanje, kruzer MV Hondius, na kojem je izbio opasni virus, ipak, čini se, neće moći pristati u Tenerifeu, javlja Independent.

Tri putnika su umrla, jedan slučaj hantavirusa potvrđen s kruzera Atlantic
To je najavio predsjednik vlade Kanarskih otoka Fernando Clavijo, koji je zatražio hitan sastanak s premijerom Pedrom Sánchezom. Clavijo je poručio da nema dovoljno informacija koje bi jamčile sigurnost stanovništva i turista na otoku. 

- Ne mogu dozvoliti da kruzer uđe na Kanare - kazao je Clavio, piše BBC.

Sve je eskaliralo nakon što je potvrđeno da su dva putnika zaražena Andes sojem hantavirusa, rijetkim, ali iznimno opasnim oblikom kod kojeg je moguć prijenos s čovjeka na čovjeka.  Svjetske zdravstvene vlasti poručuju da je moguće da se zaraza  širi među putnicima na brodu koji plovi pod nizozemskom zastavom, iako zasad tvrde da je rizik za širu javnost nizak.

Brod se trenutno nalazi uz obalu Zelenortskih otoka.   Na kruzeru je oko 150 ljudi, većinom britanski, američki i španjolski turisti.

Brod je isplovio iz Argentine 1. travnja. Prvi putnik preminuo je 11. travnja, drugi 26. travnja, treći 2. svibnja.

WHO je u priopćenju naveo da je na kruzeru identificirano sedam slučajeva hantavirusa, uključujući dva laboratorijski potvrđena i pet sumnjivih. Tri osobe,  nizozemski bračni par i njemački državljanin, su preminule.

Situacija je izazvala napetost između španjolske središnje vlasti i Kanarskih otoka, koji su poznati po strogom stavu prema zdravstvenim rizicima nakon iskustava s pandemijom koronavirusa. Clavijo je poručio da prioritet ima zaštita lokalnog stanovništva i turizma, koji je glavna gospodarska grana arhipelaga.

Kruzer MV Hondius ostaje u međunarodnim vodama, a njegova daljnja ruta još nije poznata.

