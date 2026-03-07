Evakuacija u splitskom klubu: Stigla dojava o bombi dok je pjevala Dragana Mirković

Nepoznata osoba je u noći s petka na subotu dojavila da je u splitskom noćnom klubu u Marmontovoj ulici u Splitu, u kojem je nastupala srpska pjevačica Dragana Mirković postavljena bomba, javljaju čitatelji 24sata.

- Jutros, 7. ožujka 2026.g. u 00,23 sati na broj 192 pozivatelj je nazvao i naveo da je u klubu na području Splita postavljena bomba. Nakon toga na teren su odmah upućeni policijski službenici - rekli su nam iz policije.

Dodaju kako je objekt preventivno ispražnjen, te da je specijalizirani policajac obavio protueksplozijski pregled tijekom kojeg nije pronađeno eksplozivno sredstvo.

- Klub je nastavio s radom oko 1 sat. U tijeku je kriminalističko istraživanje - rekla nam je policija.