TRAJE ISTRAGA

Evakuacija u splitskom klubu: Stigla dojava o bombi dok je pjevala Dragana Mirković

Piše Luka Safundžić,
Evakuacija u splitskom klubu: Stigla dojava o bombi dok je pjevala Dragana Mirković
Foto: čitatelj/24sata

Specijalizirani policijski službenik je obavio protueksplozijski pregled tijekom kojeg nije pronađeno eksplozivno sredstvo nakon čega je klub nastavio s radom, potvrdila nam je policija...

Nepoznata osoba je u noći s petka na subotu dojavila da je u splitskom noćnom klubu u Marmontovoj ulici u Splitu, u kojem je nastupala srpska pjevačica Dragana Mirković postavljena bomba, javljaju čitatelji 24sata.

- Jutros, 7. ožujka 2026.g. u 00,23 sati na broj 192 pozivatelj  je nazvao i naveo da je u klubu na području Splita postavljena bomba. Nakon toga na teren su odmah upućeni policijski službenici - rekli su nam iz policije. 

PREKINULI RAD Zbog lažne dojava o bombi evakuiran splitski Općinski sud
Zbog lažne dojava o bombi evakuiran splitski Općinski sud

Dodaju kako je objekt preventivno ispražnjen, te da je specijalizirani policajac obavio protueksplozijski pregled tijekom kojeg nije pronađeno eksplozivno sredstvo.

- Klub je nastavio s radom oko 1 sat. U tijeku je kriminalističko istraživanje - rekla nam je policija. 

