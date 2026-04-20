Evakuirali zagrebačku osnovnu školu zbog dojave o bombama. Policija: 'Dojava je bila lažna!'

Policija je u ponedjeljak poslijepodne izvršila pretres Osnovne škole Ivana Gundulića u zagrebačkoj Gundulićevoj ulici. Na adresu te škole stigla je dojava o bombi, a sve učenike i djelatnike su evakuirali, dok sve prostorije nisu pretražili. Pregledom škole utvrdili su da se radi o lažnoj dojavi te da nisu postavljene nikakve bombe, potvrdila nam je zagrebačka policija.

Podsjetimo, prošli tjedan policija je evakuirala tri zagrebačka trgovačka centra, također zbog dojava o bombama koje su se ispostavile lažne. Kako piše Jutarnji list, neslužbeno se doznaje da je dojavu poslala ista osoba koja je prošli tjedan lažno dojavila da su eksplozivne naprave postavljene u zagrebačkom Arena centru.