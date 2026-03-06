Obavijesti

Evakuirat će hrvatske vojnike s Bliskog istoka. Grlić Radman: 'Hrvatski vojnici nisu vojnici'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Evakuirat će hrvatske vojnike s Bliskog istoka. Grlić Radman: 'Hrvatski vojnici nisu vojnici'
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Osim civila, pokrenut je postupak evakuacije osam hrvatskih vojnika iz misija na Bliskom istoku. To je potvrdio u četvrtak ministar obrane Ivan Anušić

Admiral

Rano jutros u Zagreb je sletio zrakoplov  Croatia Airlinesa sa 157 hrvatskih državljana koji su zapeli u Dubaiju zbog rata na Bliskom istoku. Tijekom dana očekuje se dolazak još dva zrakoplova s približno 300 mjesta.

POGLEDAJTE VIDEO: Amerikanci napali iranske avione

Pokretanje videa...

Amerikanci objavili snimke udara na iranske avione 00:24
Amerikanci objavili snimke udara na iranske avione | Video: U.S. Central Command/X

Osim civila, pokrenut je postupak evakuacije osam hrvatskih vojnika iz misija na Bliskom istoku. To je potvrdio u četvrtak ministar obrane Ivan Anušić, a postupak evakuacije provest će se nakon što se stvore sigurnosni uvjeti za njihov transport. 

MOGUĆI DODATNI LETOVI Radman: Hrvatska šalje avion po 300 zarobljenih u Emiratima
Radman: Hrvatska šalje avion po 300 zarobljenih u Emiratima

- Po zapovijedi predsjednika Republike, načelnik Glavnog stožera pokrenuo je sve procedure koje se tiču izvlačenja i evakuacije naših vojnika. Radi se o sedam hrvatskih vojnika u Bagdadu koji sudjeluju u NATO misiji te o jednom vojniku u Libanonu u mirovnoj misiji Ujedinjenih naroda UNIFIL - izjavio je Anušić nakon sjednice Vlade u četvrtak.

S druge strane, ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman u ranijem je razgovoru za RTL govorio o njihovu povratku i izjavio da hrvatski vojnici zapravo i nisu vojnici.

- Hrvatski vojnici nisu vojnici. Ja sam bio nedavno u posjetu Bagdadu. To su stručni ljudi koji djeluju savjetodavno. Tamo je situacija sigurna, osim u Kurdistanu. 

