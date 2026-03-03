Radman: Hrvatska šalje avion po 300 zarobljenih u Emiratima

Hrvatska će u srijedu, ako dobije dozvolu za slijetanje, poslati zrakoplov Croatia Airlinesa u Dubai po hrvatske državljane koji su se zatekli u Emiratima uslijed američko-izraelskog rata s Iranom, rekao je u utorak šef diplomacije Gordan Grlić Radman. Ministarstvo istovremeno s drugim avioprijevoznicima radi na dodatnim evakuacijskim letovima. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima trenutačno se nalazi oko 2000 rezidentnih državljana od kojih 300 želi repatrijaciju, no tu je i 460 turista koji također žele povratak u domovinu.

U susjednom Omanu se nalazilo 23 hrvatskih državljana od kojih će dvanaest biti vraćeno u Hrvatsku preko Etiopije i Frankfurta, a preostalih jedanaest ima mogućnost odlaska u Dubai, nastavio je ministar.

Vlasti su evakuirale u Egipat 14 hodočasnika koji su se zatekli u Izraelu u vremenu napada na Iran i iranske odmazde, a oni će biti besplatno prevezeni do Lyona uz pomoć tvrtke AirTrade.

Četvero hrvatskih državljana nalazilo se u Jordanu, ali su na putu za Istanbul, a 124 njih su u Kataru čiji je zračni prostor zatvoren, pa vlasti razmatraju druge opcije njihovog povratka, dodao je Grlić Radman.

MVEP je ranije u utorak priopćio će svi hrvatski državljani koji su na pogođenom području, a koriste hrvatske mobilne brojeve, primiti sigurnosne obavijesti. Usprkos tome, oni se pozivaju da se izravno jave nadležnim diplomatskim-konzularnim predstavništvima na adrese elektroničke pošte navedene na stranicama ministarstva.

MVEP podsjeća da sukladno Ugovoru o funkcioniranju Europske unije hrvatski državljani u zemljama u kojima Hrvatska nema svoje diplomatsko predstavništvo imaju pravo zatražiti konzularnu zaštitu od predstavništava drugih država članica Europske unije pod jednakim uvjetima.