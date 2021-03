Predsjednik Uprave Sueskog kanala general-potpukovnik Osama Rabie je i službeno potvrdio da je brod Ever Given djelomično preusmjeren u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak, no da brod i dalje ne pluta samostalno.

Brod koji je prošlog tjedna blokirao Sueski kanal dug je 400 metara i na sebi nosi oko 1400 kontejnera. BBC javlja kako je do sad izravnat za 80 posto. Krma broda je, zahvaljujući naporima tegljača, pomaknuta prema sredini plovnog puta i sada je udaljena 102 metra od obale, priopćila je uprava kanala.

Sve aktivnosti koje su potrebne da se brod vrati na plovnu rutu će se nastaviti kada se plima poveća.

Prema neslužbenim informacijama portala Barron's, motori na brodu rade normalno, a general Rabie je potvrdio da će brod, kada bude odsukan, biti preusmjeren na lokaciju Bitter Lakes gdje će ići na temeljiti tehnički pregled.

I dalje je nepoznato kada će se promet Sueskim kanalom nastaviti u potpunosti.