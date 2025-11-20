Pogledajte koliko bi snijega moglo pasti kod nas za vikend!

Četvrtak donosi promjenjivo vrijeme u cijeloj Hrvatskoj. U prvom dijelu dana očekuju se sunčana razdoblja, osobito na kopnu, no uz jutarnju maglu u pojedinim nizinama. Tijekom dana slijedi jačanje naoblake i povremena kiša, najprije na Jadranu i područjima uz more, lokalno i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom. Mjestimice su moguće i obilnije oborine.

Do sredine dana kiša je moguća i u središnjim krajevima, a prema poslijepodnevu i na istoku zemlje. Vjetar će biti većinom slab, u Gorskoj Hrvatskoj umjeren jugozapadni, koji će navečer okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjeren južni i jugozapadni vjetar te jugo, koje će navečer u Dalmaciji jačati. U noći će na sjevernom Jadranu zapuhati bura.

Foto: DHMZ

Najviša dnevna temperatura bit će između 7 i 12 °C, dok će se na moru kretati od 12 do 17 °C.

Prema podacima DHMZ-a, u Hrvatskoj je jutros izmjerena manja količina snijega na nekoliko gorskih postaja. Najviše ga ima na Zavižanu, gdje je u 7 sati zabilježeno 15 centimetara. Parg-Čabar mjeri 8 centimetara, dok je na Puntijarki 3 centimetra snijega.

Meteoalarm je na snazi za jug Jadrana zbog jakih udara juga.

Snijeg u gorju, bit će ga i u nizinama

Petak će u većem dijelu zemlje biti umjereno do pretežno oblačan, uz povremene oborine. Kiša će se javljati mjestimice, a na Jadranu i jači pljuskovi praćeni grmljavinom. Lokalno je moguća i obilna kiša, osobito u Dalmaciji.

U gorju će padati susnježica i snijeg, a prema noći na subotu snijeg bi se mogao pojaviti i u ponekim nizinskim područjima, uz stvaranje tanjeg snježnog pokrivača.

Snijeg na Sljemenu | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeverni vjetar. Na sjevernom Jadranu očekuje se umjerena do jaka bura, dok će južni dio imati jugo i jugozapadnjak. Jutarnje temperature kretat će se od -1 do 4 °C, na Jadranu između 5 i 10 °C. Najviša dnevna bit će od 3 do 8 °C, a na obali između 11 i 15 °C.

Prognoza po regijama

U Istočnoj Hrvatskoj očekuje se djelomice sunčano vrijeme uz promjenljivu naoblaku. Dan će početi stabilnije, a prema večeri raste vjerojatnost mjestimične kiše. Vjetar će biti slab, jutarnja temperatura između 0 i 3 °C, a dnevna od 8 do 11 °C.

U Središnjoj Hrvatskoj jutro će biti hladno, uz djelomice sunčano vrijeme. Tijekom dana stiže porast naoblake, pa se u drugom dijelu dana može očekivati povremena kiša. Vjetar će biti slab. Temperatura će se ujutro spustiti na 0 do 3 °C, a danju porasti na 7 do 9 °C.

Snijeg na Sljemenu | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

U Gorskom kotaru i Lici prevladavat će oblačno vrijeme uz povremenu kišu. Dan će biti svjež, uz slab vjetar. Jutarnja temperatura bit će između -1 i 2 °C, a najviša dnevna od 6 do 9 °C.

U Istri će dan biti umjereno do pretežno oblačan, uz povremene oborine. U početku će puhati slab do umjeren jugozapadnjak, koji će prema poslijepodnevu slabjeti i postupno okrenuti na buru. More će biti malo do umjereno valovito. Jutarnje temperature kretat će se od 3 do 8 °C, u unutrašnjosti od 1 do 6 °C, a najviše dnevne između 10 i 15 °C.

Snijeg je zabijelo Gorski Kotar | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Na Sjevernom Jadranu bit će promjenljivo oblačno, uz mjestimice kišu i moguće pljuskove s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura bit će od 6 do 9 °C, a dnevna između 12 i 15 °C.

U Dalmaciji se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme uz povremenu kišu, a lokalno je moguća i grmljavina. Puhat će jugo i južni vjetar, većinom slab do umjeren. Jutarnje temperature kretat će se od 8 do 12 °C, a najviše dnevne između 15 i 18 °C.

Prognoza za vikend

Na kopnu petak i subota donijet će većinom oblačno vrijeme. U početku se očekuje kiša, no postupno će prelaziti u snijeg, uz stvaranje snježnog pokrivača ne samo u gorju nego ponegdje i u nizinama. A ovo je mogući snježni pokrivač za vikend.