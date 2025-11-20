Obavijesti

OBUCITE SE TOPLO

Pogledajte koliko bi snijega moglo pasti kod nas za vikend!

Piše Antonela Šaponja,
Pogledajte koliko bi snijega moglo pasti kod nas za vikend!
Meteoalarm je na snazi za jug Jadrana zbog jakih udara juga. Snijega bi, osim u gorju, moglo biti i u nizinama. Na sjeveru će okrenuti na buru

Četvrtak donosi promjenjivo vrijeme u cijeloj Hrvatskoj. U prvom dijelu dana očekuju se sunčana razdoblja, osobito na kopnu, no uz jutarnju maglu u pojedinim nizinama. Tijekom dana slijedi jačanje naoblake i povremena kiša, najprije na Jadranu i područjima uz more, lokalno i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom. Mjestimice su moguće i obilnije oborine.

Snijeg je zabijelo Gorski Kotar
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Do sredine dana kiša je moguća i u središnjim krajevima, a prema poslijepodnevu i na istoku zemlje. Vjetar će biti većinom slab, u Gorskoj Hrvatskoj umjeren jugozapadni, koji će navečer okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjeren južni i jugozapadni vjetar te jugo, koje će navečer u Dalmaciji jačati. U noći će na sjevernom Jadranu zapuhati bura.

Foto: DHMZ

Najviša dnevna temperatura bit će između 7 i 12 °C, dok će se na moru kretati od 12 do 17 °C.

PRIPREMITE TOPLU ODJEĆU Brrr, brrr! Počeli su minusi. Evo što nam dolazi već u petak...
Brrr, brrr! Počeli su minusi. Evo što nam dolazi već u petak...

Prema podacima DHMZ-a, u Hrvatskoj je jutros izmjerena manja količina snijega na nekoliko gorskih postaja. Najviše ga ima na Zavižanu, gdje je u 7 sati zabilježeno 15 centimetara. Parg-Čabar mjeri 8 centimetara, dok je na Puntijarki 3 centimetra snijega.

Meteoalarm je na snazi za jug Jadrana zbog jakih udara juga.

Snijeg u gorju, bit će ga i u nizinama

Petak će u većem dijelu zemlje biti umjereno do pretežno oblačan, uz povremene oborine. Kiša će se javljati mjestimice, a na Jadranu i jači pljuskovi praćeni grmljavinom. Lokalno je moguća i obilna kiša, osobito u Dalmaciji.

U gorju će padati susnježica i snijeg, a prema noći na subotu snijeg bi se mogao pojaviti i u ponekim nizinskim područjima, uz stvaranje tanjeg snježnog pokrivača.

Snijeg na Sljemenu
Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeverni vjetar. Na sjevernom Jadranu očekuje se umjerena do jaka bura, dok će južni dio imati jugo i jugozapadnjak. Jutarnje temperature kretat će se od -1 do 4 °C, na Jadranu između 5 i 10 °C. Najviša dnevna bit će od 3 do 8 °C, a na obali između 11 i 15 °C.

Prognoza po regijama

U Istočnoj Hrvatskoj očekuje se djelomice sunčano vrijeme uz promjenljivu naoblaku. Dan će početi stabilnije, a prema večeri raste vjerojatnost mjestimične kiše. Vjetar će biti slab, jutarnja temperatura između 0 i 3 °C, a dnevna od 8 do 11 °C.

U Središnjoj Hrvatskoj jutro će biti hladno, uz djelomice sunčano vrijeme. Tijekom dana stiže porast naoblake, pa se u drugom dijelu dana može očekivati povremena kiša. Vjetar će biti slab. Temperatura će se ujutro spustiti na 0 do 3 °C, a danju porasti na 7 do 9 °C.

Snijeg na Sljemenu
Foto: Josip Regovic/PIXSELL

U Gorskom kotaru i Lici prevladavat će oblačno vrijeme uz povremenu kišu. Dan će biti svjež, uz slab vjetar. Jutarnja temperatura bit će između -1 i 2 °C, a najviša dnevna od 6 do 9 °C.

HLADNO, HLADNO Snijega će biti i u nizinama, za Jadran alarm zbog jakog juga!
Snijega će biti i u nizinama, za Jadran alarm zbog jakog juga!

U Istri će dan biti umjereno do pretežno oblačan, uz povremene oborine. U početku će puhati slab do umjeren jugozapadnjak, koji će prema poslijepodnevu slabjeti i postupno okrenuti na buru. More će biti malo do umjereno valovito. Jutarnje temperature kretat će se od 3 do 8 °C, u unutrašnjosti od 1 do 6 °C, a najviše dnevne između 10 i 15 °C.

Snijeg je zabijelo Gorski Kotar
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Na Sjevernom Jadranu bit će promjenljivo oblačno, uz mjestimice kišu i moguće pljuskove s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura bit će od 6 do 9 °C, a dnevna između 12 i 15 °C.

VREMENSKA PROGNOZA Stižu kiša i novi snijeg: Studeni će pokazati hladnu stranu, evo što nas očekuje sljedećih dana
Stižu kiša i novi snijeg: Studeni će pokazati hladnu stranu, evo što nas očekuje sljedećih dana

U Dalmaciji se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme uz povremenu kišu, a lokalno je moguća i grmljavina. Puhat će jugo i južni vjetar, većinom slab do umjeren. Jutarnje temperature kretat će se od 8 do 12 °C, a najviše dnevne između 15 i 18 °C.

Prognoza za vikend

Na kopnu petak i subota donijet će većinom oblačno vrijeme. U početku se očekuje kiša, no postupno će prelaziti u snijeg, uz stvaranje snježnog pokrivača ne samo u gorju nego ponegdje i u nizinama.

A ovo je mogući snježni pokrivač za vikend.

