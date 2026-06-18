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SUĐENJE NA JESEN?

Sud potvrdio optužnicu protiv dvojice maturanata za palež Vjesnika. Evo gdje su danas

Piše Antonela Šaponja,
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Sud potvrdio optužnicu protiv dvojice maturanata za palež Vjesnika. Evo gdje su danas
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Foto: Čitatelj 24sata

Dvojicu maturanata tereti se za kazneno djelo protiv opće sigurnosti i štetu velikih razmjera, a za to kazneno djelo zakon predviđa kaznu do deset godina zatvora

Optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjih maturanata koje se tereti za izazivanje požara u neboderu Vjesnika, piše Hajdi Karakaš Jakubin za Jutarnji list. Dvojica mladića već se neko vrijeme nalaze u kućnom pritvoru s nanogicama, a budući da se ne radi o pritvorskom predmetu, očekuje se da bi im suđenje moglo početi na jesen. Tereti ih se za kazneno djelo protiv opće sigurnosti i štetu velikih razmjera, a za to kazneno djelo zakon predviđa kaznu do deset godina zatvora.

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Požar Vjesnika 02:05
Požar Vjesnika | Video: čitatelj/24sata

Jedan od mladića u međuvremenu je online završio školovanje s vrlo dobrim uspjehom te je u tijeku pisanje mature. Ispit će polagati od kuće, gdje će doći stručni tim. Drugi optuženi ima poteškoća sa školovanjem zbog drugačijih uvjeta, no njegov odvjetnik ističe da je škola suradljiva.

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- Škola je apsolutno suradljiva po tom pitanju, ali je bilo problema s dobivanjem odobrenja od strane suda radi dobivanja termina za polaganje ispita, pa malo kaska - rekao je odvjetnik Orešković.

Podsjetimo, požar u Vjesniku izbio je 17. studenoga prošle godine i zaprepastio cijelu zemlju. Tri mjeseca nakon požara Općinsko kazneno državno odvjetništvo završilo je istragu i podignulo optužnicu protiv dvojice tada netom punoljetnih mladića.

Foto: Čitatelj 24sata

Tužiteljstvo im stavlja na teret da su se te večeri, oko 22 sata, po dogovoru ušli u zgradu Vjesnika i stubištem se popeli na 15. kat. Nakon obilaska kata, oko 22.50 sati, prema optužnici, započeli su paljenje. Prvookrivljeni je, tvrdi tužiteljstvo, uzeo upaljač s kojeg je maknuo metalnu zaštitu i pojačao plamen. Potom ga je prislonio uz kartonsku kutiju u hodniku, u kojoj su se nalazili papiri, i držao ga upaljenog dok kutija nije planula. Nakon toga je, prema optužnici, drugi 18-godišnjak dodatno zapalio papire iz kutije i vratio ih natrag.

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Požar se ubrzo proširio vertikalom nebodera, zahvatio više katova i nanio golemu štetu. Tužiteljstvo navodi da je materijalna šteta veća od 79.633 eura, dok se zgrada danas uklanja jakom mehanizacijom i uskoro bi trebala biti potpuno sravnjena sa zemljom.

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Rušenjem Vjesnika polako se mijenja vizura panorame Zagreba | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Jedan od optuženih od početka se branio šutnjom, dok je drugi negirao palež. Priznao je da su bili u zgradi, ali je tvrdio da nisu došli do 15. kata te da tijekom boravka u zgradi nisu vidjeli nikakav plamen, nego su za požar doznali iz medija.

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Istražitelji su tijekom postupka prikupili brojne snimke videonadzora iz zgrade Vjesnika i okolnih objekata. Prema navodima iz istrage, na snimkama se vidi kretanje više mladih osoba unutar kompleksa, ulasci i izlasci kroz otvoreni prozor, kao i trenutak u kojem dvojica osumnjičenih oko 22.59 sati napuštaju zgradu. Na jednoj od snimki, prema neslužbenim informacijama, vidi se i kako prvookrivljeni u ruci nosi upaljač iz kojeg je vidljiv plamen jer ga tijekom hodanja pali i gasi.

Zagreb: Pozar u Vjesnikovom neboderu
Zagreb: Pozar u Vjesnikovom neboderu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ključni dio istrage bile su i poruke. Policija je, prema pisanju Jutarnjeg lista, digitalnim vještačenjem mobitela uspjela izvući i prethodno obrisane poruke između dvojice tinejdžera iz 17. i 18. studenoga.

- Ne mogu pričati. Tu mi je mama, moram s njom negdje - napisao je prvookrivljeni drugookrivljenom 18. studenoga, dok su se vatrogasci još borili s požarom.

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- Nemoj nikom niš reći - odgovorio mu je drugi optuženi, nakon čega ga je pitao je li što rekao majci. Dobio je odgovor da nije.

Kako je požar ušao u drugi dan gašenja, a policija tragala za uzrokom i počiniteljima, drugookrivljeni je vršnjaku poslao još jednu poruku:

- Samo da nikome ne kažeš dok ne dođe do nečeg.

Zagreb: Vjesnik nestaje u prašini
Zagreb: Vjesnik nestaje u prašini | Foto: Igor Å oban/PIXSELL

Istražitelji su u mobitelu jednog od mladića pronašli i da je 19 sati nakon početka požara pitao ChatGPT kako može preko roditelja dobiti bosansko državljanstvo ako je punoljetan i rođen u Hrvatskoj. Tužiteljstvo to tumači kao mogući pokazatelj da je razmišljao o bijegu preko granice.

Tijekom istrage provedeno je više vještačenja, među njima kemijsko-fizikalno i tehničko. Vještaci su zaključili da je požar izbio na 15. katu, u dijelu hodnika gdje su bile kartonske kutije s papirima. Utvrđeno je da se vatra potom širila preko drvenih pregradnih zidova, električnih i ventilacijskih okana te zahvatila niže katove.

Zagreb: Dim i dalje izlazi iz Vjesnikovog nebodera
Zagreb: Dim i dalje izlazi iz Vjesnikovog nebodera | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prema nalazu vještaka, uzrok požara bilo je djelovanje otvorenog plamena nepoznatog podrijetla na papire u kartonskoj kutiji. Tužiteljstvo, međutim, smatra da su za požar odgovorna dvojica 18-godišnjih maturanata, koji su, kako tvrde, znali da se požar može proširiti, ali su pobjegli bez da pozovu vatrogasce ili policiju.

Tužitelji smatraju da su mladići postupali iz obijesti i izazvali štetu velikih razmjera. O njihovoj će se kaznenoj odgovornosti odlučivati na sudu.

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