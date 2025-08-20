Obavijesti

NEGDJE SUNCE, DRUGDJE OBLACI

Evo kada će danas pasti kiša: Dio zemlje ostaje suh, Gorskom kotaru i Istri prijeti grmljavina

Evo kada će danas pasti kiša: Dio zemlje ostaje suh, Gorskom kotaru i Istri prijeti grmljavina
U trodnevnoj prognozi stručnjaci s DHMZ-a objavili su kada bi u srijedu mogla pasti kiša u Hrvatskoj

Kiša, oblaci i promjenjivo vrijeme zamijenilo je sunce i vruće dane. Kiša se danas očekuje diljem gotovo cijele zemlje, a vrhunac će biti u iduća dva dana kada je moguće i grmljavinsko nevrijeme.

Na istoku Hrvatske mala je vjerojatnost za kišu danas. Uz naoblačenje od sredine dana, eventualna kiša past će na zapadnim dijelovima Slavonije. Za gradove poput Osijeka, Vukovara, Đakova i Slavonskog Broda za danas nije predviđena kiša.

Za središnju Hrvatsku slična je prognoza. U popodnevnim satima porast će naoblaka, a lokalno je moguća i kratkotrajna kiša i pljusak s grmljavinom. Prema DHMZ-u u Zagrebu bi kiša trebala pasti oko 20 sati, slično kao i u Samoboru.

U Karlovcu bi kiša s grmljavinom trebala stići već oko 17 sati. U Sisku kiše ne bi trebalo bit, dok bi ona u Petrinji trebala pasti oko ponoći. Na sjeveru Hrvatske kiša se ne očekuje.

Kiša i grmljavina istarsko će područje pratiti tijekom cijelog dana. U Rijeci će padati skroz do večeri, dok se u Rovinju i Poreču očekuje stabilizacija vremena oko 17 sati. S druge strane, kiša će u Puli početi padati oko 20 sati. Posebno će kišovito biti u Gorskom kotaru, u Delnicama će kiša padati gotovo cijeli dan.

Sunčano, ali nestabilno vrijeme bit će u Dalmaciji i na Jadranu. Na Krku se kiša očekuje tijekom cijelog dana, na Rabu tek u večernjim satima, slično kao i na Cresu. U ostatku Dalmacije očekuje se oblačno vrijeme, ali kiše ipak ne bi trebalo biti. 

