Evo kada možemo očekivati smirivanje nevremena

DHMZ za vikend prognozira normalizaciju vremena, ali ne u potpunosti. Od subote se u unutrašnjosti očekuju sve rjeđe oborine, pri čemu će zbog blagog porasta temperature zraka češća biti kiša nego susnježica i snijeg, prognozirala je za HRT Katarina Katušić, mag. phys. iz DHMZ-a.

I dok su za danas izdana crvena upozorenja (izuzetno opasno vrijeme, olujni udari vjetra) za zagrebačku, gospićku i riječku regiju te Velebitski kanal, za sutra nema crvenih alarma.

Foto: DHMZ

Narančasto upozorenje za opasno vrijeme izdano je za Velebitski kanal, a za preostale regije je objavljeno žuto upozorenje za potencijalno opasno vrijeme.

- Udari vjetra od jučer poslijepodne povremeno su veći od 90 km na sat. Na automatskoj postoji Sokolovac u Zagrebu izmjereni su i orkanski udari, oko 120 km na sat. Olujan vjetar puhat će još i danas tijekom cijelog dana, a osjetnije slabljenje očekuje se u subotu, ali i dalje uz žuto upozorenje - rekla je za 24sata, dr. sc. Petra Mikuš Jurković, zamjenica glavnog ravnatelja DHMZ-a.

Dodaje da ovako dugi i učestali udari vjetra nisu karakteristični za Zagreb.

- Ovako dugotrajan, jak i olujan vjetar na zagrebačkom području nije uobičajen, a glavni grad zbog svoje složene infrastrukture dodatno je osjetljiv na ovakve pojave. Zbog toga ova situacija zahtjeva odgovorno i oprezno ponašanje, jer postoji značajan rizik za osobnu sigurnost zbog iščupanih stabala, polomljenih grana i letećih krhotina. Osim toga, izdano je i crveno upozorenje za Gospićku regiju zbog obilnog snijega, mećave i zapuha te Riječku regiju zbog olujne bure s orkanskim udarima, lokalno i više od 130 km na sat - rekla je Mikuš Jurković.