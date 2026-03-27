PROBLEMI U OPSKRBI

Snijeg paralizirao dijelove BiH: Nema nastave i otežan promet

Piše HINA,
Snijeg paralizirao dijelove BiH: Nema nastave i otežan promet
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Najpogođeniji sjeverozapad zemlje, uključujući Unsko-sanska županija, gdje su škole zatvorene zbog nestanka struje i obilnih padalina

Snježne padaline u petak su prouzročile poteškoće u odvijanju prometa i u opskrbi električnom energijom i u Bosni i Hercegovini a najteže su pogođeni sjeverozapadni dijelovi te zemlje. Vlasti u Unsko-sanskoj županiji zbog loših vremenskih uvjeta donijele su odluku o prekidu nastave. "Zbog nastale situacije u vezi sa nestankom struje i obilnim snježnim padalinama obustavlja se nastava u osnovnim školama dok se ne stvore uvjeti za rad", priopćili su iz županijskog ministarstva obrazovanja.

Na području Bihaća i Cazina snježni pokrivač u petak je dosegnuo visinu od tridesetak centimetara a snijeg je napadao i na području Banje Luke pa se promet cestama odvijao otežano.

Na autocesti od Doboja ka Bosanskoj Gradišci snježni pokrivač je znatno usporavao promet pa se vozilo uz ograničenja koja vrijede u zimskim uvjetima.

Cestarske službe u obadva entiteta objavile su kako su svi cestovni pravci prohodni no kamionski se promet odvija otežano a na planinskim prijevojima za teška je vozila obvezna uporaba lanaca.

Zimska oprema za sva vozila u BiH je obvezna do 1. travnja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 0
