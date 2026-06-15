Evo kako izgleda katamaran iz pomorske nesreće kraj Splita: 'Cijela posada je još u šoku'

Komentara na tragediju nemamo, užas je što se dogodilo, svi smo potreseni. Mi smo familijarna tvrtka i svi smo povezani, cijela posada je u šoku od jučer. O kapetanu mogu reći da je odličan, ima preko 20 godina iskustva na katamaranu, čuo sam se i s njim, kao i sa svom posadom, rekao nam je Ivan Tomić, jedan od vlasnika tvrtke čiji je katamaran sudjelovao u nesreći.

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Pokretanje videa... VIDEO Izjava kapetana Lučke uprave Željka Kuštere povodom jučerašnje nesreće na moru | Video: 24sata/Ivana Ivanović/PIXSELL

Kako je rekao jedan od putnika katamaran je napravljen u Japanu.

- Ima iznimne manevarske sposobnosti, predviđen je i za puno opasnija mora. Na njemu se ne vide velika oštećenja, izgleda da mu nije 'ništa' - rekao je putnik.

Nažalost jedrilica je prošla tragično.

Split: Putnički katamaran "Krilo Eclipse" koji je sudjelovao u pomorskoj nesreći s jedrilicom | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Split: Putnički katamaran "Krilo Eclipse" koji je sudjelovao u pomorskoj nesreći s jedrilicom | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Split: Putnički katamaran "Krilo Eclipse" koji je sudjelovao u pomorskoj nesreći s jedrilicom | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

U pomorskoj nesreći, u kojoj su jučer kod Splitskih vrata, poginule četiri osobe sudjelovao je putnički brod i jedrilica pod francuskom zastavom. Na putničkom brodu je bilo 118 putnika i 7 članova posade, dok je na jedrilici bilo osmero ljudi.

U popodnevnim satima u KBC Split prebačene su četiri osobe, tri žene i jedan muškarac, svi državljani Češke Republike.

- Nakon opservacije dvije žene i jedan muškarac pušteni su na kućnu njegu, dok je jedna češka državljanka hospitalizirana na Klinici za kirurgiju zbog prijeloma. Osoba se dobro oporavlja i nije životno ugrožena, pojasnila je Kristina Bitanga iz KBC Split za Dalmaciju Danas.

Kapetan Lučke kapetanije Željko Kuštera se obratio se jutros medijima.

- Ronioci su vidjeli tijelo u jedrilici, jako je to zahtjevno sad što slijedi. Ovo sve je psihički udarac i za posadu katamarana. Razgovarali smo s putnicima, s posadom, s ljudima koji su pomagali - istaknuo je.

Split: Izjava kapetana Lučke uprave Željka Kuštere povodom jučerašnje nesreće na moru | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Na pitanje o tome tko je imao prednost, rekao je:

- U ovom trenutku tko je imao prednost, bilo bi jako neprofesionalno od mene to govoriti. Ovdje su u pitanju propisi, ja nemam tu slobodu da ih tumačim. Prednost ima katamaran u slučaju takve jedrilice, rekao je, ali ja ta pravila ne tumačim.