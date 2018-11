Kako je živio Gazda: Iz luksuza u ćeliju od svega par kvadrata

Prije nego što večeras useli u deset kvadrata ćelije u Remetincu, Ivica Todorić je nakon bijega u London prvo živio u u elitnoj četvrti Kensington. Nakon toga, preselio je jednako fini kvart Belgravia da bi se potom preselio u u industrijsku zonu. Posljednje dane u Londonu proveo je ipak u četvrti Belgravia u koju se vratio i tamo čekao konačnu odluku suda.

No sav taj londonski smještaj ne može se usporediti sa stilom života i raskošnim kvadratima u kojima je Ivica Todorić boravio prije nego što je počeo gubiti konce u Agrokoru. Posljednje dane u Hrvatskoj kao Gazda, Todorić je proveo u Kulmerovim dvorima, koje je kupio 1999. godine.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Na dvorcu i imanju od 55.000 četvornih metara 2003. je počela temeljita rekonstrukcija, prema rješenjima arhitekta Branka Kincla, a građevinske radove radila je Tehnika. Uređenje je trajalo tri godine i stajalo oko 2,7 milijuna eura.

U srpnju 2015. darovnim ugovorom vlasništvo nad imanjem i dvorcem podijelio je između sebe i djece, kćer Ivu Balent i sinove Antu i Ivana Todorića. Svaki od njih ima četvrtinu vlasništva nad nekretninom.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Hrvati su unutrašnjost, barem na fotografijama i snimkama mogli vidjeti nedavno, prilikom predstavljanja Brešanovog filma Kakva je ovo država.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Redatelj je objasnio zašto je odabrana nekadašnja rezidencija Ivice Todorića, luksuzno zdanje koje sada iznajmljuje njegova kći.

- Tražili smo što su to danas apsurdi u Hrvatskoj i to je bilo neiscrpno vrelo, no kada smo tražili mjesto za press konferenciju postavili smo si pitanje gdje je taj apsurd i gdje on može najviše doći do izražaja, pa smo zaključili da je to upravo ovdje danas, u ovoj prostoriji - rekao je.

Osim u dvorcu u Šestinama, Ivica Todorić je dobre dane provodio u ništa manje raskošnoj vili Castello na Medveji. Krajem 2017. godine, Vila Castello je na temelju odluke izvanredne uprave Agrokora prodana je Slovaku za 8,115 milijuna eura.

Nalazi se u blizini plaže, na posjedu ukupne površine 10.062 četvorna metra. Stambene površine u dva objekta je 969 četvornih metara, od čega u glavnoj zgradi dvorca 851. Uz glavnu zgradu je pomoćni objekt za goste ili osoblje, s dva apartmana i zajedničkim dnevnim boravkom. Glavna zgrada sagrađena je nad stijenama uz more 1916. godine u arhitektonskom stilu neoklasicizma.

Ivica Todorić je u vili ugošćavao političku i biznis elitu, a kada ju je Todorić kupio bilo je to prvi put da netko u Hrvatskoj dobiva privatnu plažu.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Helikopter i jahte nisu mogli prodati jer su te vrijedne pokretnine bile opterećene založnim pravom.