Banda koja je krijumčarila više od 900 kilograma trave, 'lovu' prala preko uplata u kladionici

USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, donio rješenje o provođenju istrage protiv troje hrvatskih državljana (1984., 1976., 1984.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja te pranja novca.

Osnovano se sumnja da je I. okr., u razdoblju od početka kolovoza 2019. do 5. studenoga 2023. na području Hrvatske, Srbije, Kosova i Albanije, okupio i povezao u zajedničko djelovanje II. okr. i više drugih osoba s ciljem kontinuiranog stjecanja znatne nepripadne materijalne koristi nabavom, prijevozom, skladištenjem, skrivanjem i daljnjom preprodajom velikih količina droge konoplje (dalje: droga).

U realizaciji navedenog cilja I. okr. je s osobama koje je prethodno povezao kontinuirano dogovarao cijenu i nabavu velikih količina droge te njeno krijumčarenje iz Albanije i Kosova u Srbiju, kao i njenu isporuku u Srbiji. Za organizaciju preuzimanja, daljnjeg krijumčarenja, plaćanja i transporta droge iz Srbije do Osijeka angažirao je osobu koja je, prema njegovim uputama, osobno i uz angažiranje drugih osoba osiguravala prethodnicu vozaču prilikom dovoženja droge iz Srbije radi uočavanja i izbjegavanja policijskih kontrola. Za preuzimanje i skrivanje droge nakon njenog preuzimanja angažirao je drugu osobu, dok je za daljnje preuzimanje navedene droge i prebacivanje preko Dunava do Hrvatske angažirao za sada nepoznate osobe.

Nakon prebacivanja droge jedna osoba je na obali Dunava u Hrvatskoj osobno ili putem zasad nepoznatih osoba preuzimala tako prokrijumčarenu drogu te sukladno uputama I. okr. preuzetu drogu skladištila na području Osijeka. Potom je I. okr. drogu dalje preprodavao te osobno ili posredstvom drugih osoba plaćao dobavljačima droge, dok su jedna osoba i II. okr., prema uputama I. okr., vršili plaćanja ostalim sudionicima u lancu krijumčarenja za prijevoz droge, osiguravanje prethodnice prilikom prijevoza droge u Srbiji i za njeno prebacivanje preko Dunava u Hrvatsku.

Na opisani način I. okr. je nabavio najmanje 980,00 kilograma droge, od koje količine je najmanje 926,50 kilograma prokrijumčario u Hrvatsku, a najmanje 886,50 kilograma preprodao, čime si je pribavio protupravnu imovinsku korist u iznosu od najmanje 1.842.200,00 eura.

Nadalje se osnovano sumnja da su I. i III. okr., od početka kolovoza 2019. do 4. prosinca 2025., nakon što je I. okr. od prodaje droge kumulirao nezakonite primitke od najmanje 1.842.200,00 eura, a III. okr. znajući za nezakonito porijeklo tako pribavljenog novca, neistinito prikazali da najmanje 831.886,64 eura proizlazi iz zakonitog izvora. Od tog iznosa I. okr. je višekratnim transakcijama na svoj račun otvoren u kladionici uplatio najmanje 568.271,86 eura. Također je u više navrata III. okrivljenoj u gotovini predao najmanje 86.141,21 eura. Navedeni iznos je ona putem bankomata višekratno uplaćivala na svoj bankovni račun, a zatim tako uplaćeni iznos od ukupno 34.512,00 eura u više bankovnih transakcija sa svog računa prebacila na račun I. okr., dok je iznos od 51.629,21 eura zadržala na svom računu. Nakon navedenih uplata je I. okr. sa svog računa uplaćivao listiće za klađenje. Novac od dobitaka u ukupnom iznosu od 431.991,17 eura odmah je podizao u gotovini ili ga je prenosio na svoj bankovni račun i račun III. okr., nakon čega su dio navedenog novca I. i III. okr. ponovno uplaćivali na račun kladionice, a dio novca su potrošili. Osim toga je I. okr. za iznos od 30.083,34 eura kupio građevinsko zemljište te je na bankovni račun svog oca uplatio ukupno 147.390,23 eura.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Osijeku predložiti određivanje istražnog zatvora protiv I. i III. okrivljenika.

O akciji se oglasila i policija

Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - Služba Osijek, u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, dovršili su kriminalističko istraživanje nad nekoliko osoba zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja te pranja novca.



Tri osobe, 41-godišnjak, 49-godišnjak i 41-godišnjakinja, uhićene su na području Osijeka.



Sumnja se da je 41-godišnjak organizirao zločinačko udruženje na način da je od kolovoza 2019. godine do studenog 2023. godine na području Hrvatske, Srbije, Kosova i Albanije organizirao, okupio i povezao u zajedničko djelovanje 49-godišnjaka te još nekoliko osoba radi kontinuirane nabave, krijumčarenja i skladištenja, a potom daljnje kontinuirane neovlaštene preprodaje konoplje tipa droge - marihuane, na području Hrvatske.





Tako su 41-godišnjak i 49-godišnjak, sumnja se, radi ostvarivanja ciljeva zločinačkog udruženja s ciljem daljnje neovlaštene prodaje nabavili najmanje 980 kilograma navedene droge, od čega su najmanje 926,5 kilograma prokrijumčarili na područje Hrvatske gdje su potom najmanje 886,5 te droge neovlašteno prodali te na taj način stekli protupravnu imovinsku korist u iznosu od najmanje 1.842.200 eura.



Također se sumnja da su 41-godišnjak od početka kolovoza 2019. do početka prosinca 2025. godine, nakon što je prodajom droge ostvario novčana sredstva u iznosu od najmanje 1.842.200 eura i 41-godišnjakinja, znajući za nezakonito porijeklo novčanih sredstava, prikazali da najmanje 831.886,64 eura proizlazi iz zakonitog izvora. Tako je 41-godišnjakinja uplaćivala novac na svoj račun i račun 41-godišnjaka, dok je i 41-godišnjak uplaćivao novac i na račun kladionice putem listića za klađenja te novčana sredstva ostvarena kroz dobitke odmah podizao u gotovini na uplatnim mjestima ili obavljao prijenose na svoj račun ili račun 41-godišnjakinje. Nakon toga bi novac opet uplaćivali na račun koji su imali u kladionici, dok su dio novca potrošili. Također je 41-godišnjak kupio građevinsko zemljište, dok je dio novca uplatio na račun svog oca.



Osumnjičene osobe su predane pritvorskom nadzorniku, a USKOK-u je podnesena kaznena prijava.



