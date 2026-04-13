Obavijesti

News

Komentari 1
VIDEO

Evo kako je Trump reagirao na pitanje o Viktoru Orbanu

24sata
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Jonathan Ernst

Poraz Viktora Orbana na mađarskim izborima nakon 16 godina vlasti snažno je odjeknuo i u Washingtonu. I dok su demokrati iskoristili priliku za napade na predsjednika Donalda Trumpa, on se o padu svog ključnog europskog saveznika, kojeg je otvoreno podržavao, još nije oglasio.

Ipak, na snimkama koje se šire društvenim mreža, novinari su ga počeli ispitivati o Orbanu. On je prekinuo razgovor i otišao bez komentara.

Uoči izbora , Trumpova administracija nije skrivala favorite. Potpredsjednik JD Vance posjetio je Budimpeštu kako bi podržao Orbana, a na skupu se telefonski javio i sam Trump, obećavši punu ekonomsku pomoć SAD-a u slučaju Orbanove pobjede.

Orbanov poraz demokrati su dočekali s oduševljenjem, tumačeći ga kao upozorenje za Trumpa i njegove MAGA pristaše. Lider manjine u Senatu, Chuck Schumer, poslao je izravnu poruku.

​- Obrati pažnju, Donalde Trumpe. Samoprozvani diktatori prije ili kasnije izgube podršku.

Vođa manjine u Zastupničkom domu Hakeem Jeffries dodao je kako su "Trumpovi ulizice i MAGA ekstremisti u Kongresu sljedeći na redu u studenome".

Dok Trump šuti, Elon Musk poručio je da je "Soroseva organizacija preuzela Mađarsku". Republikanci su imali podijeljene reakcije; dio njih, poput senatora Rogera Wickera, protumačio je rezultate kao odbacivanje utjecaja Vladimira Putina, s kojim je Orban njegovao bliske veze.

*uz korištenje AI-ja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026