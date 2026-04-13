U Novom Sadu slavili poraz Orbana, stižu reakcije iz Srbije

Nekoliko desetaka osoba slavilo je nedjelju navečer u središtu Novoga Sada pobjedu mađarske oporbene stranke Tisza i poraz dosadašnjeg vladajućeg Fidesza Viktora Orbana, a zadovoljstvo ishodom izbora u Mađarskoj izrazila je i saborska zastupnica iz Srbije Jasna Vojnić zbog osvajanja zastupničkog mandata predstavnika Hrvata u Mađarskoj Ivana Gugana, prenijeli su mediji u Vojvodini. Više desetaka građana Novoga Sada okupilo se oko 22 sata u središtu grada i uz glazbu i povike „Pumpaj“, što je moto građanskih prosvjeda u Srbiji, slavilo kraj šesnaestogodišnje vlasti Viktora Orbana u Mađarskoj, objavio je novosadski portal „021.rs“.

Isti medij prenosi izjavu znanstvenika Fakulteta političkih znanosti Nikole Ilića da je poraz Orbana na parlamentarnim izborima loša vijest za predstavnike vlasti u Srbiji, koji su sa njim njegovali prijateljske odnose, i da taj događaj može pozitivno utjecati na srpske građane.

"Orban je bio blizak sa Srpskom naprednom strankom (SNS). Oni gube nekoga iz EU tko će njima izlaziti u susret. To je loše za našu vlast, ali nije loše za građane naše zemlje", kazao je Ilić agenciji Beta.

Pozitivno na ishode izbora u Mađarskoj reagirala je i saborska zastupnica i čelnica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji Jasna Vojnić zbog osiguravanja manjinskog zastupničkog mandata predsjednika Hrvatske državne samouprave Ivana Gugana.

„Ovo je važan trenutak ne samo za Hrvate u Mađarskoj nego i za Republiku Hrvatsku, jer svaki snažan glas pripadnika našeg naroda izvan domovine znači snažnije veze, više razumijevanja i bolje odnose između dviju država“, poručila je Jasna Vojnić.

Čestitke je čelniku pobjedničke stranke u Mađarskoj Tisza uputio i predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Bálint Pásztor koji je ustrajno podržavao Viktora Orbana i pozivao Mađare u Vojvodini da glasuju za njegov Fidesz.

Njihovo je izaslanstvo pratilo objavljivanje izbornih rezultata u sjedištu Fidesza u Budimpešti.

“Zahvaljujem se svakom vojvođanskom Mađaru koji je iskoristio svoje pravo glasa! To znači više od 60.000 glasova – gotovo kao jedan su stali uz Fidesz“, naveo je Pasztor.

Hvala Fideszu i Viktoru Orbanu na nacionalnoj politici koju su gradili u proteklih 16 godina: što možemo biti (mađarski) državljani, što su se razvijale naše institucije i što smo mogli realizirati program ekonomskog razvoja, širom Karpatskog bazena, dodao je u svojoj objavi Pasztor.