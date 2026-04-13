PROMJENA ODNOSA U REGIJI

U Novom Sadu slavili poraz Orbana, stižu reakcije iz Srbije

U Novom Sadu slavili poraz Orbana, stižu reakcije iz Srbije
Građani su u središtu Novog Sada obilježili pobjedu mađarske oporbe, dok političari i analitičari ocjenjuju da bi izborni rezultat mogao utjecati i na odnose u regiji.

Nekoliko desetaka osoba slavilo je nedjelju navečer u središtu Novoga Sada pobjedu mađarske oporbene stranke Tisza i poraz dosadašnjeg vladajućeg Fidesza Viktora Orbana, a zadovoljstvo ishodom izbora u Mađarskoj izrazila je i saborska zastupnica iz Srbije Jasna Vojnić zbog osvajanja zastupničkog mandata predstavnika Hrvata u Mađarskoj Ivana Gugana, prenijeli su mediji u Vojvodini. Više desetaka građana Novoga Sada okupilo se oko 22 sata u središtu grada i uz glazbu i povike „Pumpaj“, što je moto građanskih prosvjeda u Srbiji, slavilo kraj šesnaestogodišnje vlasti Viktora Orbana u Mađarskoj, objavio je novosadski portal „021.rs“.

Političari BiH čestitali Magyaru

Isti medij prenosi izjavu znanstvenika Fakulteta političkih znanosti Nikole Ilića da je poraz Orbana na parlamentarnim izborima loša vijest za predstavnike vlasti u Srbiji, koji su sa njim njegovali prijateljske odnose, i da taj događaj može pozitivno utjecati na srpske građane.

"Orban je bio blizak sa Srpskom naprednom strankom (SNS). Oni gube nekoga iz EU tko će njima izlaziti u susret. To je loše za našu vlast, ali nije loše za građane naše zemlje", kazao je Ilić agenciji Beta.

Pozitivno na ishode izbora u Mađarskoj reagirala je i saborska zastupnica i čelnica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji Jasna Vojnić zbog osiguravanja manjinskog zastupničkog mandata predsjednika Hrvatske državne samouprave Ivana Gugana.

Analitičari nakon pobjede Magyara: 'Mađarskoj bi mogle stići milijarde eura iz EU-a'

„Ovo je važan trenutak ne samo za Hrvate u Mađarskoj nego i za Republiku Hrvatsku, jer svaki snažan glas pripadnika našeg naroda izvan domovine znači snažnije veze, više razumijevanja i bolje odnose između dviju država“, poručila je Jasna Vojnić.

Čestitke je čelniku pobjedničke stranke u Mađarskoj Tisza uputio i predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Bálint Pásztor koji je ustrajno podržavao Viktora Orbana i pozivao Mađare u Vojvodini da glasuju za njegov Fidesz.

Njihovo je izaslanstvo pratilo objavljivanje izbornih rezultata u sjedištu Fidesza u Budimpešti.

Mađarski mediji: 'Povijesni trenutak! Orbanov poraz kraj je jedne ere i nada u promjene'

“Zahvaljujem se svakom vojvođanskom Mađaru koji je iskoristio svoje pravo glasa! To znači više od 60.000 glasova – gotovo kao jedan su stali uz Fidesz“, naveo je Pasztor.

Hvala Fideszu i Viktoru Orbanu na nacionalnoj politici koju su gradili u proteklih 16 godina: što možemo biti (mađarski) državljani, što su se razvijale naše institucije i što smo mogli realizirati program ekonomskog razvoja, širom Karpatskog bazena, dodao je u svojoj objavi Pasztor.

Komentari 0
