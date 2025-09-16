Obavijesti

HRVATSKE ŠUME

Evo kako se kupuju trupci u Hrvatskim šumama: 'Jedan, dva, tri... tisuću evo ti'

Evo kako se kupuju trupci u Hrvatskim šumama: 'Jedan, dva, tri... tisuću evo ti'
Da, da, pa ja to stalno delam... bereš samo vrhnje, ja imam takav dogovor sa svim šumarijama, ne samo u Šumariji Vrbovec, svagdje gdje god mogu - hvalio se Janković

Čak godinu i pol dana su istražitelji tajno prisluškivali poduzetnika Marija Jankovića koji je podmićivao zaposlenike u Hrvatskim šumama i preko reda nabavljao kvalitetno drvo, doznaje Index.  bio mu je ozvučen i automobil u kojem je, navodno, predavao novac korumpiranim djelatnicima kako bi mogao birati drvo za svoje kupce. Jedan šef iz Hrvatskih šuma je sve priznao, a kod ostalih vlada omerta.

Stameni dokaz stigao je u svibnju 2025. kada su Jankovića snimili kako objašnjava jednom zaposleniku šumarije kako bira drva.

 - Čekaj, ti to sad ideš izabrati što ti paše i što si već izabrao? A tek onda to ide na licitaciju - pitao je čovjek, a Janković potvrdno odgovorio.

 - Da, da, pa ja to stalno delam... bereš samo vrhnje, ja imam takav dogovor sa svim šumarijama, ne samo u Šumariji Vrbovec, svagdje gdje god mogu - hvalio se Janković. Početkom veljače ove godine snimljen je razgovor Marija Jankovića i suosumnjičenog Denisa Janota od kojeg je, kako tvrde istražitelji, tražio da mu "ostavi sa strane kvalitetne trupce".

 - Napiši da njima da imaju neke greške i da su podrezivani pa da budu jeftiniji - govori Janković, a Janota na to, kako proizlazi iz tajnih snimki, pristaje.

I u Šumariji Grubišno Polje Janković je, prema sumnjama USKOK-a, imao svoje ljude. Tako je, prema rezultatima tajnog nadzora, 31. ožujka ove godine snimljeno da suosumnjičenom revirniku Igoru Bedekoviću predaje tisuću eura, a ovaj mu za uzvrat omogućuje da prebire po trupcima furnira.

Bedeković je, tvrdi USKOK, još tisuću eura mita od Jankovića dobio i 13. svibnja ove godine. Tada su najprije razgovarali o trupcima koje će Janković preuzeti, a Janković je zatim i prebrojao novčanice u vozilu. 

 - Jedan, dva, tri...tisuću, evo to je ono što sam ti rekao. To je i ona posebna priča, za eto... za dobru volju, znaš, poslije budemo još dva puta po tisuću. Jel tako? A i ovo je treći put po tisuću - rekao je Janković. 

