Evo kako su građani prebojali prijeteću poruku Jergoviću

Jedne kolovoške noći, Miljenko neče dobro proći. Naša država. Naša Pravila, stajalo je ispisano crnim slovima na fasadi zgrade u kojoj živi književnik, novinar i kolumnista 24sata i Expressa Miljenko Jergović.

Dan nakon što je poruka dobila veliku medijsku pažnju, danas je gotovo jedva vidljiva. Netko je preko nje nacrtao 11 crvenih srca.

Ipak, to nije jedina poruka koja je osvanula. Novu su vandali ispisali u Freudovoj ulici u Zagrebu.

Kao i oko jučerašnjeg slučaja, kako je nedvojbeno da je ova prijetnja iskazana prema novinaru u vezi s njegovim poslom, dakle pisanjem i javnim djelovanjem u medijima DORH bi i ovu prijetnju trebao procesuirati po službenoj dužnosti. Zakon za takve prijetnje predviđa kaznu zatvora do tri godine.

Ovo je o jučerašnjoj prijetnji napisao sam Jergović:

- Prijetnja je očita i nedvosmislena. I shvaćam je jako ozbiljno. Znam, kao i vi, s koje strane dolazi. Znam, kao i vi, tko su njezini inspiratori i pokrovitelji.

Smisao prijetnje je dvojak: s jedne strane, oni žele da se žrtva prestravi, da se barem nelagodno osjeća, sve dok ne ostvare ono što i jest sadržaj prijetnje.

- I još nešto: policija, kad joj prijavljujete ovakve slučajeve, uvijek upita - sumnjate li na nekog. To pitanje je ponižavajuće, ali ovaj put na njega imam odgovor. Sumnjam na predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića i na ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića - stoji u kraju Jergovićeve poruke.

Dalija: 'Stanje prijetnji i straha je tik do nesreće'

Sličnog je stava jučer bila i Dalija Orešković.

- Iza svake ovakve prijetnje stoji Plenkovićeva i HDZ-ova vlast koja Hrvatsku pretvara u proustašku paratvorevinu u kojoj su režimski pjevači, navijački huligani, militantni veterani i svećenici koji šire mržnju, iznad državnih tijela i institucija. Stanje prijetnji i straha je tik do nesreće. Pola minute do 12, do potpunog pada države kakva je u Ustavu zapisana, napisala je na društvenim mrežama saborska zastupnica Dalija Orešković.

Cinična poruka iz Vlade

Iz Banskih dvora su za Tportal prokomentirali cijelu situaciju.

- Osuđujemo prijeteće poruke usmjerene protiv gospodina Jergovića. Što se tiče njegovog ciničnog iznošenja sumnje da su ‘sporne poruke napisali premijer Plenković i ministar Božinović’, ističemo kako je sasvim izvjesno i provjereno da su upravo premijer i ministar prerušeni i pod okriljem noći išli pisati sporne poruke, kao što to i inače redovito čine - odgovorili su cinično iz Vlade.