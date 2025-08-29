Obavijesti

CINIČNA REAKCIJA

Vlada o prijetnji Jergoviću: 'Da, premijer i ministar su tu poruku pod okriljem noći napisali'

Piše Ivan Štengl,
Netko je ostavio prijeteću poruku na Jergovićevom zidu, a nakon što je književnik o tome napisao poruku na društvenim mrežama, stigao je i odgovor Vlade...

Nepoznati vandali išarali su fasadu zgrade u kojoj živi književnik, novinar i kolumnist 24sata i Expressa Miljenko Jergović i na njoj ostavili prijeteću poruku. 

- Jedne kolovoške noći, Miljenko neče dobro proći. Naša država. Naša Pravila - piše na fasadi.

O svemu se poznati književnik oglasio na Facebooku, gdje je napisao da slučaj neće prijaviti policiji, jer joj, među ostalim, ne vjeruje, nego će svaki put javno objavljivati o incidentima.

- I još nešto: policija, kad joj prijavljujete ovakve slučajeve, uvijek upita - sumnjate li na nekog. To pitanje je ponižavajuće, ali ovaj put na njega imam odgovor. Sumnjam na predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića i na ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića - napisao je Jergović u statusu na Facebooku.

Sramotne prijetnje autoru 24sata! Jergović: Prijetnja je očita i nedvosmislena

Iz Banskih dvora su za Tportal prokomentirali cijelu situaciju.

- Osuđujemo prijeteće poruke usmjerene protiv gospodina Jergovića. Što se tiče njegovog ciničnog iznošenja sumnje da su ‘sporne poruke napisali premijer Plenković i ministar Božinović’, ističemo kako je sasvim izvjesno i provjereno da su upravo premijer i ministar prerušeni i pod okriljem noći išli pisati sporne poruke, kao što to i inače redovito čine - odgovorili su cinično iz Vlade

- U vezi s takvim navodima kojima se nastoji prikazati da Vlada stvara napetosti u društvu, upućujemo Vas na obraćanje predsjednika Vlade na jutrošnjoj sjednici Vlade u kojem je iznio jasan stav oko događanja u Benkovcu i Šibeniku. Vlada će nastaviti pridonositi stvaranju tolerantnog i uključivog ozračja u društvu, a isto se nadamo da će početi činiti i gospodin Jergović - stoji u odgovoru koji je Tportal dobio iz Vlade.

