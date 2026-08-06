Evo koje opasne elemente su našli u otpadu u Gospiću: Nije opasnost samo za Gospićane!

Uskok je, nakon velikog interesa javnosti, objavio cjeloviti nalaz vezan uz vještačenje približno 37.000 tona opasnog otpada u Gospiću. Na čak 350 stranica, uz dodatnih 40 dopune, otkrili su što su sve pronašli u tlu i kakva prijetnja zapravo prijeti stanovništvu i prirodi.

Kako stoji u nalazu vještaka, na lokaciji su utvrdili postojanje velike količine miješanog tehnogenog otpada, približeno 37.000 tona, a potvrdili su opasna svojstva. Navode kako je HP14 višestruko iznad granične vrijednosti 25. HP14 je inače oznaka za jedno od opasnih svojstava otpada, a znači ekotoksičan otpad tj. onaj otpad koji predstavlja ili može predstavljati neposredan ili dugoročni rizik za okoliš.

Potvrdili su i značajna prekoračenja koncentracija metala u tlu poput bakra kojeg ima 9946 miligrama na kilogram tla, a maksimalno dopuštena koncentracija je oko 100 miligrama. Pronašli su i olovo kojeg ima 1051 miligram po kilogramu tla, a ta koncentracija je 10 puta veća od dopuštene. Pronašli su i antimon kojeg u tlu ima 300 puta više od količine koja je inače u tlu.

- Utvrđeni su i konkretni učinci na okoliš, uključujući prijenos kontaminanata u biljke, uklanjanje vegetacijskog pokrova na površini od približno 17.796 m² te gubitak i degradaciju staništa, dok je kroz piezometar B1 potvrđena hidrogeološka povezanost s tijelom odlagališta, odnosno postojanje puta prijenosa prema podzemnim vodama - stoji u nalazu.

Navode kako je utjecaj ovih otpada najintenzivniji u zoni do 50 metara, a dok je utjecaj opasnih tvari u zoni do 200 metara smanjen, ali i dalje mjerljiv. Ponavljaju i kako je moguće širenje putem podzemnih voda i van tog područja.

- S obzirom na količinu otpada, njegova opasna svojstva, utvrđena prekoračenja regulatornih vrijednosti i postojanje aktivnih mehanizama prijenosa, zaključuje se da otpad predstavlja trajni izvor opasnosti i značajan rizik za okoliš i zdravlje ljudi, pri čemu postoji realna i očekivana mogućnost daljnjeg širenja štete u slučaju neprovođenja sanacijskih mjera - zaključuju u nalazu.

Ovo je riječ o testiranju vode i utjecaju na hidro mrežu. U tlu ima bakra sto puta više nego što je dozvoljeno za poljoprivredno tlo, i olova u tlu je deset puta više nego za poljoprivredno tlo. Pitanje je koliko skoro će se to tlo moći oporaviti za daljnju upotrebu. Postoji pukotina nedaleko od lokaliteta za koju vještaci kažu da je mjesto gdje vječna plastika i kemikalije i onečišćena voda slijevaju se dalje nizvodno.

Podsjetimo, inicijativa 'Gospić je moj dom' na zadnjem sastankom s ministrima uspjela je izvršiti pritisak da se dvije godine nakon otkrića afere počnu testirati podzemne vode nizvodno od Gospića. To govori da nije problem nije samo Gospić nego i druga mjesta.

Šinceki i njihovi djelatnici uklonili su oko 18 tisuća metara kvadratnih šume i druge vegetacije zbog čega vještaci navode da, u kombinaciji s kemijskim onečišćenjem, lokalitet je nepovratno uništen.

Zabrinjava i podatak da je utjecaj zakopanog opasnog plastičnog i medicinskog otpada izmjeren i 200 metara dalje, i to ne onaj u podzemnim vodama. 24sata su ranije pričala s ljudima koji žive od 50 do sto metara dalje.

Prema zadnjoj projektnoj dokumentaciji rok sanacije dijela otpada je 2028. godine. Ovo geotehničko vještačenje, skupa s analizama iz NZJZ-a Andrija Štampar, otvara pitanje ima li ne samo Lika, nego i područje nizvodno, toliko vremena