ŠTO VOZI PREMIJER

Političari, ugledajte se! Evo koji je auto Magyaru službeni!

Piše Filip Sulimanec,
Obećao je pristupanje Mađarske Uredu europskog javnog tužitelja (EPPO) i nemilosrdnu borbu protiv korupcije

Peter Magyar objavio je na platformi X kako planira uvesti značajne promjene u protokol svog ureda. Objavio je fotografiju uz koju je poručio kako će kao službeni auto koristiti vlastitu Škodu Superb s kojom je obilazio zemlju tijekom predizborne kampanje. Dodao je da neće useliti u službenu vladinu rezidenciju u kojoj je stolovao Viktor Orban.

Prije pobjede je najavio borbu protiv korupcije i Orbanovih koterija. Obećao je pristupanje Mađarske Uredu europskog javnog tužitelja (EPPO). Mađarska je jedna od rijetkih članica EU-a koja odbija pristupiti EPPO-u, pod izlikom očuvanja suvereniteta. Tijekom predizborne kampanje obećao je nakon preuzimanja vlasti potpisati pristupanje, čime bi neovisni europski tužitelji dobili ovlasti istraživati zlouporabu sredstava iz fondova EU u Mađarskoj. To bi izravno pogodilo Orbánu bliske poduzetnike poput Lőrinca Mészárosa.

NAJAVIO REFORME Magyar preuzeo Mađarsku: 'Neću vladati, služit ću zemlji'
Magyar preuzeo Mađarsku: 'Neću vladati, služit ću zemlji'

Magyar se okomio i na državnog odvjetnika i Orbanovog prijatelja Pétera Polta i želi uspostaviti potpuno neovisno državno odvjetništvo koje neće biti pod političkom kontrolom stranke Fidesz. Želi osigurati da se stari predmeti korupcije, koji su godinama "stajali u ladicama", ponovno otvore.

Magyar tvrdi da je sustav javnih nabava namješten tako da pobjednike određuju koterije bliske premijeru (često nazivane "Orbánova obitelj"). Cilj mu je uvođenje strogih digitalnih kontrola javnih natječaja i zabrana sudjelovanja tvrtkama koje su u sukobu interesa s najvišim državnim dužnosnicima. Cilj je razbiti monopol nekoliko obitelji nad građevinskim, energetskim i IT sektorom.

Najavio je i ukidanje golemih državnih subvencija za provladine medije i obnovu neovisnog javnog servisa koji bi služio kao nadzornik vlasti.

