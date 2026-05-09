Magyar preuzeo Mađarsku: 'Neću vladati, služit ću zemlji'

Peter Magyar službeno je u subotu postao novi mađarski premijer, nudeći svojoj zemlji nadu u novi početak, prema riječima predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen. Proeuropski konzervativac, koji je na mađarsku političku scenu ušao prije samo dvije godine i okončao 16-godišnju vladavinu nacionalista Viktora Orbana, izabran je sa 140 glasova za, 54 protiv i jednim suzdržanim glasom u parlamentu u kojemu njegova stranka Tisza drži 141 od 199 mjesta. Izbori su održani u odsutnosti Viktora Orbana, koji je podnio ostavku na svoje zastupničko mjesto.

"Neću vladati Mađarskom, ali ću služiti svojoj zemlji", odmah je rekao Magyar, osudivši korupciju Orbanova sustava, koja je, kako je kazao, Mađare lišila "cesta, bolnica, škola" i svega onoga što im je potrebno. Najavio je i stvaranje neovisnog ureda zaduženog za "otkrivanje počinjenih zloupotreba" u posljednjih 20 godina i povrat pronevjerenih sredstava.

Vani su se na suncu okupili deseci tisuća ljudi da bi prisustvovali svečanosti inauguracije, koja se prenosila na velikim ekranima postavljenima oko zgrade parlamenta, čija golema neogotička silueta dominira Dunavom.

"Radost"

"Nikada prije nisam doživjela ovakvu radost, ovakvu druželjubivu atmosferu. Vidite da je većina ljudi ovo željela", rekla je AFP-u o promjeni vlasti Anna Horvath, 66-godišnja umirovljenica, dodavši kako se nada kraju korupcije, povratku sloboda i očekuje da će njezina zemlja ponovno zauzeti svoje mjesto unutar Europske unije.

"Mislim da su ljudi konačno odahnuli", rekla je Reka, 31-godišnja zaposlenica call-centra, koja se nada da će se zemlja sada kretati "u pravom smjeru".

Magyara očekuju brojni izazovi, počevši od stagnacije gospodarstva i pogoršanja javnih usluga, što zahtijeva strukturne reforme.

No Mađari bi trebali vidjeti rezultate "u kratkom roku", istaknula je Andrea Virag, direktorica za strategiju u liberalnom think tanku Republikon.

Očekuje se da će se okupljenima obratiti i Peter Magyar (45). Svjestan da razdoblje medenog mjeseca možda i neće potrajati, želi što prije usvojiti reforme potrebne za "repatrijaciju" europskih sredstava zamrznutih zbog kršenja vladavine prava u prošlosti. To je posebno važno jer se Mađarska suočava s rokom u kolovozu, kada bi mogla izgubiti čak 10 milijardi eura iz plana oporavka nakon covida.

Prošli je tjedan Magyar otputovao u Bruxelles, nadajući se da će osigurati isplatu ovog novca do kraja svibnja, na što računa kako bi ispunio svoja predizborna obećanja.

Premda otvoreno pozdravlja Magyarov dolazak na vlast, koji je obećao da će obnoviti mirne odnose s EU-om, Bruxelles bi ipak mogao pričekati na usvajanje konkretnih reformi prije nego što pozitivno odgovori.

"Na Dan Europe, naša srca su u Budimpešti", napisala je Von der Leyen u objavi na platformi X, pozdravivši tak "snažan signal u ovim teškim vremenima".

"Izmirenje"

Peter Magyar već se obvezao da će se pridružiti Uredu europskoga javnog tužitelja, da će se boriti protiv korupcije i zajamčiti neovisnost pravosuđa i medija.

Nova predsjednica parlamenta, Agnes Forsthoffer, izabrana gotovo jednoglasno, naredila je, kao svoju prvu mjeru da se europska zastava podigne iznad zgrade parlamenta, nakon što je to izostalo dvanaest godina, kako bi se "simbolično" označio povratak njezine zemlje u Europu.

Na inauguracijskoj ceremoniji odana je počast i velikoj romskoj manjini u zemlji i mađarskim manjinama koje žive u susjednim zemljama.

"Magyar nastoji pokazati da utjelovljuje oblik nacionalnog jedinstva i pomirenja nakon Orbanovih razdornih politika", rekla je Andrea Virag.

No isključio je mogućnost suradnje s predsjednikom Tamasom Sulyokom, bliskim saveznikom Viktora Orbana, koji je u subotu ponudio "konstruktivnu suradnju".

Magyar je zatražio njegovu ostavku i ostavku "svih marioneta koje je Orbanov sustav imenovao na ključne pozicije" prije 30. svibnja.