Evo kolika je cijene nafte danas

Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po gotovo istoj cijeni kao i na zatvaranju trgovine na kraju prošlog tjedna, od 87,92 dolara. Na američkom tržištu bio je jeftiniji za 51 cent i stajao je 81,98 dolara. Raspoloženje na tržištima obilježila je prošli tjedan eskalacija neprijateljstava između SAD-a i Irana uz Perzijski zaljev. Američka vojska napadala je prošli tjedan iz dana u dan mete na jugu Irana, u blizini Hormuškog tjesnaca, a u noći sa četvrtka na petak ispalili su projektile i na civilnu infrastrukturu, uključujući mostove i elektrane. Meta napada bila je i lokacija buduće nuklearke u Dekhovinu.

Iran je odgovarao napadima na američke baze u Bahrainu, Jordanu i Kuvajtu. Na kraju tjedna uvrstili su na popis meta i centar američke vojske u Siriji, uz granicu s Jordanom, i bazu u Iraku, a ispalili su projektile i na postrojenje za desalinizaciju morske vode u Kuvajtu.

Teheran inzistira na upravljanju Hormuškim tjesnacem, u dogovoru s Omanom, tražeći od brodova da koriste koridor uz iransku obalu. Brodovi koji pokušaju proći tjesnacem uz omansku obalu izlažu se opasnosti, upozorila je iranska vojska.

Usuglašeni američko-iranski okvir za pregovore o završetku rata predvidio je iransko upravljanje tjesnacem i otvorio je vrata tankerima blokiranima u Perzijskom zaljevu, ali tranzit je zbog novog vala neprijateljstva ponovo gotovo stao.

Podaci LSEG-a pokazuju da su kroz Hormuz prošla samo dva 'vidljiva' naftna tankera iz Perzijskog zaljeva, što znači da se tranzit vratio na razinu iz razdoblja prije američko-iranskog potpisivanja memoranduma o razumijevanju, napominju analitičari ING-a.

Trgovce je zabrinula i obnovljena napetost u odnosima Saudijske Arabije i pokreta Ansar Allah koji upravlja sjevernim Jemenom. Saudijska Arabija blokirala je zračnu luku u glavnom gradu Jemena Sanaai, a Ansar Allah zaprijetio je da će uzvratiti istom mjerom.

U ponedjeljak jemenski pokret objavio je da uvodi blokadu saudijskih luka na Crvenom moru, što dovodi pod znak pitanja isporuke nafte koje je Saudijska Arabija preusmjerila u luku Yanbu kako bi izbjegla blokadu Hormuza.

Uvodimo embargo, po načelu 'oko za oko, zub za zub', objavila je vojska Ansar Allaha, budući da je Saudijska Arabija uvela "nepravednu i bespoštednu" opsadu Jemena.

Odluka stupa na snagu odmah, dodali su.

Ako saudijske luke na Crvenom moru uistinu budu blokirane, tankeri će morati ulaziti u Crveno more i izlaziti iz njega Sueskim kanalom, a to će pak značiti da će saudijska nafta za azijske kupce biti skuplja i da će njezina doprema dulje trajati, objašnjavaju analitičari ING-a.

Prije nekoliko godina Ansar Allah bio je blokirao tjesnac Bab al-Mandab kako bi ishodio slanje humanitarne pomoći palestinskom Pojasu Gaze pod izraelskom okupacijom.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju su da je barel košarice nafte njezinih članica u petak bio skuplji za 78 centi i stajao je 84,17 dolara.