Nove tenzije u Hormuzu podigle cijene nafte iznad 79 dolara

Barelom nafte na londonskom se tržištu tijekom poslijepodneva trgovalo po cijeni od 79,34 54 dolara, višoj za 3,33 dolara nego na zatvaranju trgovanja krajem prošloga tjedna. Na američkom tržištu bio je skuplji za 3,16 dolara i stajao je 74,57 dolara. Tržišta je na početku tjedna zabrinuo novi val napada u blizini Hormuškog tjesnaca.

SAD i Iran usuglasili su sredinom lipnja okvir za pregovore o završetku rata koji predviđa i otvaranje Hormuškog tjesnaca, uz napomenu Teherana da brodovi moraju prolaziti propisanim koridorom, uz iransku obalu.

Iranska vojska ispalila je u međuvremenu u nekoliko navrata projektile na brodove koji su pokušali proći kroz Hormuz uz obalu Omana, a SAD je napada suspendirao dozvolu za prodaju iranske nafte i napao mete na jugu Irana. Teheran je pak uzvratio napadima na američke vojne baze u zemljama uz Perzijski zaljev.

Još krajem prošlog tjedna iranske vlasti upozorile su preko neimenovanog izvora, prema izvješću Press TV-ja, da bi mogle ponovo zatvoriti Hormuški tjesnac i tokom vikenda promet je odlukom Teherana blokiran nakon novog vala američkih napada.

Iranske snage nastavile su napade na američke baze u zemljama u regiji i u ponedjeljak, uz objavu Iranske Revolucionarne garde da je njezina mornarica tijekom noći zaustavila dva broda u Hormuškom tjesnacu isključivanjem njihovih sustava, no nije navela o kojim se brodovima radi.

U takvim je uvjetima kroz Hormuz u nedjelju prošlo samo šest brodova, prema podacima tvrtke Kpler, najmanje u posljednjih pet tjedana.

Važnije je i dalje koliko brodova stiže u Perzijski zaljev jer bi manje tankera moglo utjecati na proizvodnju, objasnio je analitičar UBS-a Giovanni Staunovo.

Dolazni je pak promet usporio, napominju analitičari ANZ-a.

U ponedjeljak američki predsjednik Donald Trump još je više podigao temperaturu, ustvrdivši da je Hormuz otvoren za komercijalni promet i da SAD ponovo uvodi pomorsku blokadu Irana.

"Hormuški je tjesnac OTVOREN i ostat će OTVOREN, s Iranom ili bez njega. Ponovo uvodimo IRANSKU BLOKADU", napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

"SAD će od ovog trenutka nositi titulu "ČUVARA HORMUŠKOG TJESNACA", ali će zato, da bi se zadovoljio princip PRAVEDNOSTI, naplaćivati naknadu od 20 posto za sve vrste tereta koji se prevozi", dopisao je Trump.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica krajem prošlog tjedna stajao 75,09 dolara, pojeftinivši za 1,16 dolara.