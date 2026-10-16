Evo kakva kazna zbog divljanja prijeti huliganima iz Splita

Splitska policija krenula je u četvrtak ujutro u akciju u kojoj će uhititi osobe koje povezuju s korteom Torcide, koji je jučer prolazio ulicama Splita, a u kojem su se uzvikivale razne parole, a spominjao se i Auschwitz te Adolf Hitler.

POGLEDAJTE VIDEO: Snimke uhićenja

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Policija je, podsjetimo, tijekom cijele noći pregledavala dostupne snimke kako bi identificirala okrivljenike za koje sumnjaju da su članovi Torcide, koji su i prije imali problema sa zakonom.

Procedura nalaže da će nakon uhićenja i odrađenog kriminalističkog istraživanja biti dovedeni kod suca istrage, koji bi trebao odlučiti hoće li ih zadržati u istražnom zatvoru ili ne.

Kako je ranije sugovornik iz splitske policije potvrdio za 24sata, okrivljenima će se, u dogovoru s DORH-om, na teret staviti počinjenje kaznenog djela iz članka 325 Kaznenog zakona, koji govori o poticanju na nasilje ili mržnju.

Tim zakonom propisana je kazna zatvora i do tri godine. Za organiziranje ili vođenje skupine od najmanje tri osobe radi javnog poticanja na mržnju predviđena je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina. Za svakoga tko je sudjelovao u takvoj skupini kazna je do jedne godine zatvora.