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Akcija policije

Evo kakva kazna zbog divljanja prijeti huliganima iz Splita

Piše Luka Safundžić,
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Evo kakva kazna zbog divljanja prijeti huliganima iz Splita
Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Policija je pokrenula akciju u Splitu, kako bi sankcionirala huligane nakon skandaloznih scena uoči utakmice Hajduka i Ajaxa

Splitska policija krenula je u četvrtak ujutro u akciju u kojoj će uhititi osobe koje povezuju s korteom Torcide, koji je jučer prolazio ulicama Splita, a u kojem su se uzvikivale razne parole, a spominjao se i Auschwitz te Adolf Hitler. 

POGLEDAJTE VIDEO: Snimke uhićenja

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Prve snimke uhićenja zbog sramote u Splitu, jedan od torcidaša vikao: 'Leđa me bole' | Video: Dalmatinski portal

Policija je, podsjetimo, tijekom cijele noći pregledavala dostupne snimke kako bi identificirala okrivljenike za koje sumnjaju da su članovi Torcide, koji su i prije imali problema sa zakonom. 

Procedura nalaže da će nakon uhićenja i odrađenog kriminalističkog istraživanja biti dovedeni kod suca istrage, koji bi trebao odlučiti hoće li ih zadržati u istražnom zatvoru ili ne. 

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Kako je ranije sugovornik iz splitske policije potvrdio za 24sata, okrivljenima će se, u dogovoru s DORH-om, na teret staviti počinjenje kaznenog djela iz članka 325 Kaznenog zakona, koji govori o poticanju na nasilje ili mržnju. 

Tim zakonom propisana je kazna zatvora i do tri godine. Za organiziranje ili vođenje skupine od najmanje tri osobe radi javnog poticanja na mržnju predviđena je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina. Za svakoga tko je sudjelovao u takvoj skupini kazna je do jedne godine zatvora. 

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Komentari 5
VIDEO Prve snimke uhićenja zbog sramote u Splitu, jedan od torcidaša vikao: 'Leđa me bole'
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VIDEO Prve snimke uhićenja zbog sramote u Splitu, jedan od torcidaša vikao: 'Leđa me bole'

U Splitu su se dogodile sramotne scene tijekom utakmice Hajduka i Ajaxa, kada su navijači skandirali ime Adolfa Hitlera, što je potaknulo policijsku akciju privođenja osumnjičenih.
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Policija je rasporedila službenike na više lokacija kako bi mogla pravodobno intervenirati u slučaju potrebe. Takav pristup, prema Barićevim riječima, omogućio je policiji da i tijekom posljednjeg incidenta bude dobro pozicionirana i brzo reagira
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Policija privodi huligane nakon nacističkih povika u Splitu, nižu se osude na sramotu Torcide

O ovom skandalu izvijestili su i strani mediji iz Nizozemske, Poljske i susjednih zemalja

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