Ruska diplomacija izrazila je u četvrtak "ozbiljnu zabrinutost" zbog najave NATO-ova razmještaja dodatnih trupa na Grenlandu, nakon sastanka danskih, grenlandskih i američkih čelnika u Bijeloj kući.

"Umjesto konstruktivnog rada unutar postojećih institucija, posebno Arktičkog vijeća, NATO je odabrao put ubrzane militarizacije Sjevera i jača svoju vojnu prisutnost pod izmišljenom izlikom rastuće prijetnje Moskve i Pekinga", oglasilo se rusko veleposlanstvo u Bruxellesu u izjavi.

"Izjave Washingtona o Grenlandu Savez koristi isključivo za promicanje svoje antiruske i antikineske agende", dodali su, osuđujući "agresivnu retoriku".

Rusija podsjeća da su zapadni diplomati s pristupom obavještajnim izvješćima NATO-a citiranim u medijima priznali da u blizini Grenlanda posljednjih godina nisu uočene ruske ili kineske podmornice.

„Ovo otkriva umjetnu histeriju koja se potiče“, navodi se.

Međutim, u izjavi nije imenom kritiziran američki predsjednik, u vrijeme kada on ostaje ključni sugovornik Moskve u naporima za postizanje mirovnog sporazuma u Ukrajini.

Umjesto toga, Moskva je vatru usmjerila na NATO kao instituciju i na njegove europske države članice, koje također optužuje za blokiranje mirovnih napora u Ukrajini.

„Smatramo da je politika saveza o eskalaciji sukoba na Arktiku kontraproduktivna i izuzetno opasna“, navodi se u ruskom priopćenju.

"Arktik mora ostati teritorij mira, dijaloga i pravedne suradnje", tvrde.

Američki predsjednik želi taj arktički teritorij, pod danskom krunom, u sastavu SAD-a.

Sjedinjenim Državama Grenland treba iz razloga "nacionalne sigurnosti", naglašava Donald Trump, posebno kako bi se obuzdao napredak Rusije i Kine na Arktiku, te ne isključuje upotrebu sile za njegovo zauzimanje.

Također je izjavio da je Grenland "vitalan" za izgradnju "Zlatne kupole", američkog projekta raketne obrane.

Trupe više članica NATO-a bit će na vojnim vježbama na Grenlandu "u nadolazećim danima", potvrdio je u srijedu grenlandski zamjenik premijera nakon sastanka u Bijeloj kući između danskih, grenlandskih i američkih čelnika.

"Očekuje se povećanje broja vojnih letova i brodova", rekao je Mute Egede na konferenciji za novinare, referirajući se na "vježbe".

Francuska, Švedska, Njemačka, Britanija i Norveška najavile su u srijedu da će rasporediti vojno osoblje na ovo arktičko područje za izviđačku misiju koja je, kako je pojasnio izvor u francuskom ministarstvu oružanih snaga, dio danske vježbe "Arctic Endurance".

Rusija je posljednjih godina krenula u ponovno otvaranje i modernizaciju velike mreže vojnih baza na Arktiku.